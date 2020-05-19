ミサワ中国　大幅に続伸、21年3月期の営業利益予想205.5％増、収益機会拡大や収益性向上で／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*10:51JST <1728> ミサワ中国 276 +24
大幅に続伸。21年3月期の営業利益予想を前期比205.5％増の3.90億円と発表している。住宅請負事業や不動産関連事業で新たな収益機会の拡大を目指すほか、介護福祉施設等の請負など非住宅分野の展開にも注力する。また、管理体制の合理化を図り、効率的な組織運営を推進して収益性の向上に努める。20年3月期の営業利益は分譲事業の落ち込みが響き、68.5％減の1.27億円で着地した。《HH》
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