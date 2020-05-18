マーケット RSS

 

シンバイオ製薬が後場一段高、6月開催の欧州血液学会に「トレアキシン」採択を好感

2020年5月18日 14:22

小

中

大

印刷

記事提供元：日本インタビュ新聞社

■第3相臨床試験での主要評価項目(奏効率)達成が改めて注目される

　シンバイオ製薬<4582>(JQG)は5月18日の後場、一段と強含む展開になり、14時にかけては10%高の440円(41円高)前後と出直りを強めている。

　前取引日の15日、「トレアキシン」の第3相臨床試験に関する抄録が6月開催予定の第25回欧州血液学会議に採択されたと発表。材料視されている。同試験については、19年11月に主要評価項目(奏効率)達成を発表した。株価は、3月以降の回復相場での高値450円(4月30日)に迫り、底堅さを見直す様子がある。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

【関連記事・情報】
【特集】「不思議な株安」銘柄をセレクト、防疫関連株も見直し余地（2020/02/10）
（2020/02/18）
【配当特集】ソーバルは優良顧客からの継続受注見込む、５日移動平均線前後は買い妙味（2020/01/07）
【特集】株式分割予定にプラスアルファの材料含みがある銘柄とは？（2020/02/17）

※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. コロナショック後3カ月における各国の株式情勢　後編
  2. 相場展望5月18日号　米国株式はなぜ力強いか。その疑念は？　EPS(1株利益)の大幅悪化は、時間差で株価急落の前兆
  3. 【ドル円・5月第3週】中期的な買い場を探るべきか？【テクニカル分析】
  4. 来週の相場で注目すべき3つのポイント：世界2次感染動向、緊急事態宣言の見極め、米中関係
  5. タカラバイオが急伸、唾液で検査できる新型コロナPCR検査試薬が注目される
  1. バフェット氏が見据えるアフターコロナ
  2. NY原油：続伸、在庫調整の進展を期待した買い継続
  3. 過去3年で最も下落した投信は「資源ツインαファンド(レアル)」　82%減に
  4. 相場展望5月13日号　トランプ『FRBにマイナス金利を要求』で、2番底に警戒
  5. コニカミノルタ、14年ぶり赤字転落　投資判断は?
  1. 原油価格マイナス　その背景と今後の行方は?
  2. トランプ・米国 VS 習・中国の泥仕合で株価暴落再びか
  3. 相場展望5月7日号　米国・日本株の振り返りと、2～3番底の予想シナリオ　「日経平均上昇」と「1株利益(EPS)..
  4. 原油価格の下落がマーケットに与える影響
  5. ソレイジア・ファーマは北里大「イベルメクチン」に関連との見方ありストップ高

広告

写真で見るニュース

  • (c) 123rf
  • 火星表面　果たしてここには水分が存在しているのだろうか (c) NASA
  • 次世代型プラットフォームであるモジュラー・アーキテクチャー「SPA 2」のルーフに継ぎ目なく一体化させたライダー（LiDAR）（画像：ボルボ’・カーズ発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

相場展望5月18日号　米国株式はなぜ力強いか。その疑念は？　EPS(1株利益)の大幅悪化は、時間差で株価急落の前兆

ネコを用いた新型コロナウイルスの伝染実験（写真：東京大学の発表資料より）

新型コロナはネコのあいだでも伝染する　東大などの研究

実証実験のイメージ。（画像: NECの発表資料より）

NECと山形市、AIで保育園の入園選考を支援　実証実験で作業時間9割削減

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体