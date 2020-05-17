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The 1975の新アルバム『仮定形に関する注釈』収録曲7曲を先行配信

2020年5月17日 08:20

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記事提供元：ファッションプレス

　The 1975の新アルバム『仮定形に関する注釈』(原題：Notes On A Conditional Form)が2020年5月22日(金)にリリース。

■The 1975の4thアルバム『仮定形に関する注釈』

　The 1975は、マンチェスター出身の4人組で結成されたロックバンド。ロックとポップス、エレクトロニカ、R＆B、ヒップホップ、バラードといった多彩なジャンルを自在にミックスしたサウンドが特徴で、日本では彼らの楽曲「Sincerity Is Scary」がリアリティ番組「テラスハウス TOKYO 2019-20」のオープニングテーマにフィーチャーされるなど、高い注目と人気を集めている。

　今回リリースする新作『仮定形に関する注釈』は、The 1975の4枚目となるアルバム。全22曲で構成される予定だ。

　なお、CDの発売に先駆けて、収録曲が先行配信。「The 1975」「People」「Frail State of Mind」「The Birthday Party」 「Me & You Together Song」「Jesus Christ 2005 God Bless America」に加え、5月14日(木)より「Guys」が先行リリースされている。

【詳細】
The 1975『仮定形に関する注釈』
リリース日：2020年5月22日(金)
価格：2,500円＋税 歌詞・対訳・解説付

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

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