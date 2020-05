*14:39JST 暗号資産(仮想通貨)のイベントスケジュール:5月14日更新【フィスコ・ビットコインニュース】

5月から6月にかけての暗号資産(仮想通貨)関連のイベントをまとめている。ビットコイン(BTC)は5月12日に半減期(新規発行数が半減するタイミング)を無事に通過した。コロナの影響下、海外で催される大型のカンファレンスもオンライン開催へと移行しており、日本からでも視聴できるものが増えている。

5月16日:Bakktのビットコイン・オプションSQ(日本時間5月17日8時)

5月18日:Bakktのビットコイン先物SQ(日本時間5月19日8時)

5月18日-5月23日:世界規模のオンラインイベント「クリプト・アジア・サミット 2020」

5月19日:Facebook's Libra: Where is it Now?(オンライン開催)

5月20日:BTCU ハードフォーク(オンライン開催)

5月24日:ザ・ベスト・オブ・コンセンサス(オンライン開催)

5月29日:CMEのビットコイン・オプション、ビットコイン先物SQ(日本時間5月30日午前0時)

6 月16日:Bakktのビットコイン・オプションSQ(日本時間6月17日8時)

6月17日:インターナショナル・トレード・ブロックチェーン・ワールド—バーチャル・カンファレンス

6月18日:Bakktのビットコイン先物SQ(日本時間6月19日8時)

6月24日-6月26日:リモート・クリプト・コン

6月26日:CMEのビットコイン・オプション、ビットコイン先物SQ(日本時間6月27日午前0時)《HH》