テックポイント　ストップ高、第1四半期は営業黒字転換／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*14:30JST <6697> テックポイント 542 +80
ストップ高。20年12月期第1四半期（20年1-3月）の営業損益を0.04億円の黒字（前年同期実績0.77億円の赤字）と発表している。車載カメラシステム市場向け半導体製品の売上高が増加した。監視カメラシステム市場向けの半導体製品も堅調に推移し、黒字転換に寄与した。なお、通期業績見通しは新型コロナウイルスの感染拡大を受けて従来計画を取り下げ、未定とした。《US》
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