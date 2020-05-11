日本エンタープライズは上値試す

日本エンタープライズ<4829>(東1)は事業ポートフォリオを再構築して、コンテンツサービス、ビジネスサポートサービス、ソリューションを強化している。企業の在宅勤務に対応した電話会議システムの提供も開始した。20年5月期増収増益予想である。新型コロナウイルス感染症と緊急事態宣言による業績への直接的な影響は限定的だろう。収益改善を期待したい。株価は戻り一服の形だが、自律調整を交えながら上値を試す展開を期待したい。

■事業ポートフォリオを再構築

クリエーション事業(エンターテインメントやライフスタイルのモバイルコンテンツを通信キャリアの定額制サービスで配信するコンテンツサービス、交通情報サービスなどを提供するビジネスサポートサービス、太陽光発電など)、およびソリューション事業(システム受託開発・運用サービス、法人向け中古端末買取・販売サービスなど)を展開している。

事業ポートフォリオの再構築で、18年2月店頭アフィリエイトサービス事業を譲渡、18年3月中国で携帯電話販売事業を展開する連結子会社の出資金持分を売却した。

ビジネスサポートサービスでは、交通情報サービスのライセンス提供や法人向けクラウドサービスの開発、EC関連の受託開発、IP電話アプリ「AplosOne」やチャットアプリ「Fivetalk」など独自ブランド・パッケージサービスの強化、RPAツール「Kitting-One」や鮮魚EC「いなせり」の拡大を推進している。

20年4月には子会社and Oneがクロノスとともに、企業の在宅勤務に対応した電話会議システム「T-Macss電話会議」の提供を開始した。

■20年5月期増収増益予想

20年5月期連結業績予想は売上高が19年5月期比12.8%増の38億50百万円、営業利益が13.5%増の2億75百万円、経常利益が2.5%増の3億円、純利益が63.6%増の1億60百万円としている。配当は19年5月期と同額の2円(期末一括)である。

第3四半期累計は、売上高が前年同期比8.9%増の26億19百万円、営業利益が2.5倍の1億92百万円、経常利益が82.4%増の2億33百万円、純利益が5.2倍の1億53百万円だった。利益面では貸倒引当金戻し入れや人件費減少も寄与した。

クリエーション事業は14.9%増収だった。コンテンツサービスは0.4%減収だが、キッティングRPAツール導入でビジネスサポートサービスが59.2%増収と大幅伸長した。ソリューション事業は1.3%増収だった。システム開発・運用サービスが順調だった。

通期ベースでは、コンテンツサービスの通信キャリア以外のプラットフォームへの展開、ビジネスサポートサービスおよびシステム開発・運用サービスの受託開発の強化、新規の端末周辺事業の拡大などを推進し、増収増益予想としている。第3四半期累計の進捗率は売上高68.0%、営業利益69.8%だった。新型コロナウイルス感染症と緊急事態宣言による業績への直接的な影響は限定的だろう。事業ポートフォリオ再構築で収益改善を期待したい。

■株価は上値試す

株価は戻り一服の形だが、自律調整を交えながら上値を試す展開を期待したい。5月8日の終値は231円、今期予想連結PER(会社予想連結EPS3円99銭で算出)は約58倍、今期予想配当利回り(会社予想2円で算出)は約0.9%、前期実績連結PBR(前期実績連結BPS122円48銭で算出)は約1.9倍、時価総額は約93億円である。(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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