スクレ by ラデュレの限定ステーショナリー、トリコロールカラーのマカロンキーホルダーやポーチなど

ラデュレ(Ladurée)のステーショナリーライン「スクレ by ラデュレ マークス」は、マークスとラデュレのコラボレーション10周年を記念した限定アイテムを発売。

「スクレ by ラデュレ マークス」10周年のアニバーサリーアイテムとして登場するのは、フランスを象徴する青、白、赤のトリコロールカラーに彩られたマカロンやエッフェル塔モチーフのステーショナリーだ。

トリコロールカラーの他、満天の星が輝く夜空をイメージした黒・白・ゴールドの「ノワール・エ・オール」カラーも用意する。

ラインナップは、マカロンを連ねたキーホルダーやボールペンをはじめ、付せんやペンポーチ、ノートブック、フラットポーチを揃える。キーホルダーやポーチにはきらめく星モチーフを添え、上品なムードにポップさを加えた。

【詳細】

スクレ by ラデュレ マークス 10周年限定アイテム

展開店舗:マークス 直営店、スクレ by ラデュレ マークス取扱店舗、マークス オンラインショップ

※マークス オンラインショップでは発売中(2020年5月1日(金)現在)。

※臨時休業中のマークス 直営店、スクレ by ラデュレ マークス取扱店舗では、営業再開後に発売。最新の営業状況は、公式ウェブサイトなどで確認を推奨。

・キーホルダー 各3,600円+税

・付せん 各600円+税

・ボールペン 各2,700円+税

・ペンポーチ 各2,100円+税

・ノートブック・B6 各1,100円+税

・フラットポーチ H180×W235×D20mm 各2,600円+税

【問い合わせ先】

マークス

TEL:03-5779-7550