

*07:36JST NY金：弱含みで1713.40ドル、株高を意識した売りが入る

NY金先物6月限は弱含み（COMEX金6月限終値：1713.40 ↓8.80）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物6月限は、前営業日比-8.80ドルの1オンス＝1713.40ドルで取引を終了した。取引レンジは1708.20ドル−1733.50ドル。株高を意識して1708.20ドルまで下落したが、ユーロの反発や米金融政策を巡る思惑などで反転。通常取引終了後の時間外取引で一時1733.50ドルまで買われる場面があった。《CS》