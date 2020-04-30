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NY金：弱含みで1713.40ドル、株高を意識した売りが入る

2020年4月30日 07:36

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記事提供元：フィスコ


*07:36JST NY金：弱含みで1713.40ドル、株高を意識した売りが入る
NY金先物6月限は弱含み（COMEX金6月限終値：1713.40　↓8.80）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物6月限は、前営業日比-8.80ドルの1オンス＝1713.40ドルで取引を終了した。取引レンジは1708.20ドル−1733.50ドル。株高を意識して1708.20ドルまで下落したが、ユーロの反発や米金融政策を巡る思惑などで反転。通常取引終了後の時間外取引で一時1733.50ドルまで買われる場面があった。《CS》

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