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28日の日本国債市場概況：債券先物は152円84銭で終了

2020年4月28日 17:55

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記事提供元：フィスコ


*17:55JST 28日の日本国債市場概況：債券先物は152円84銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年6月限
寄付152円96銭 高値152円97銭 安値152円78銭 引け152円84銭
売買高総計8055枚

2年 412回 -0.185％
5年 143回 -0.170％
10年 358回 -0.050％
20年 172回 0.285％

債券先物6月限は、152円96銭で取引を開始。日銀の国債買い入れオペ増額観測で買いが先行し、152円97銭まで上げた。その後、増額を受けた買いが一服して休日前の利益確定とみられる売りが優勢になり、152円78銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が買われた。

＜米国債概況＞
2年債は0.21％、10年債は0.66％、30年債は1.25％近辺で推移。
債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.44％、英国債は0.31％、オーストラリア10年債は0.92％、NZ10年債は0.8％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・21:30　米・3月卸売在庫速報値（前月比予想：-0.4％、2月：-0.7％）
・22:00　米・2月S&PコアロジックCS20都市住宅価格指数（前年比予想：+3.19％、1月：+3.08％）
・23:00　米・4月消費者信頼感指数（予想：87.0、3月：120）
・23:00　米・4月リッチモンド連銀製造業指数（予想：-42、3月：2）
・02:00　財務省・7年債入札
・米連邦公開市場委員会(FOMC)(29日まで)《KK》

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  • ジェットを発生させている銀河の近赤外線画像。すばる望遠鏡によって撮影された。 （c） Vaidehi Paliya
  • (c) 123rf
  • S2の軌道を視覚化したイメージ図。(c) ESO/L. Calçada
 

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