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出来高変化率ランキング（9時台）～ルネサス、3Dマトリクスなどがランクイン

2020年4月28日 10:14

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記事提供元：フィスコ


*10:14JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ルネサス、3Dマトリクスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[4月28日　09:50　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<1615>* 銀行　　　　　　　 1173700 　375660　 212.44% 0.84%
<7777>* 3Dマトリクス　　　460500 　150840　 205.29% 25.32%
<9419>* ワイヤレスG　　　　1298000 　432900　 199.84% -0.95%
<1475>* iSTOPIX　　　695566 　282344.2　 146.35% -0.27%
<4531>* 有機薬　　　　　　　5274400 　2225460　 137% -7.44%
<6744>* 能美防　　　　　　　93700 　40160　 133.32% 4.44%
<9629>* ピーシーエー　　　　229200 　104160　 120.05% 6.87%
<4577>* ダイト　　　　　　　127800 　62180　 105.53% 6.68%
<4436>* ミンカブ　　　　　　189300 　104920　 80.42% 3.05%
<1938>* 日リーテック　　　　211700 　120760　 75.31% 8.82%
<4487>* スペースM　　　　　1030300 　591060　 74.31% 13.96%
<4544>* みらかHD　　　　　505200 　303700　 66.35% 6.28%
<3658>* イーブック　　　　　336800 　208740　 61.35% -4.61%
<7063>* エードット　　　　　198000 　123800　 59.94% 14.34%
<3258>* ユニゾHD　　　　　91900 　57880　 58.78% -0.17%
<4726>* SBテクノ　　　　　180600 　115580　 56.26% 2.48%
<2910>* ロックフィール　　　461000 　300460　 53.43% -1.89%
<7707>* PSS　　　　　　　2165600 　1535300　 41.05% 1.59%
<7702>* JMS　　　　　　　114800 　85680　 33.99% 6.6%
<4320>* CEHD　　　　　　85500 　65900　 29.74% -6.47%
<8079>* 正栄食　　　　　　　198500 　154920　 28.13% 0.13%
<3386>* コスモ・バイオ　　　63200 　49940　 26.55% 3.31%
<4507>* 塩野義　　　　　　　1206500 　958420　 25.88% 2.75%
<2751>* テンポスHD　　　　196000 　167560　 16.97% -0.16%
<2695>* くら寿司　　　　　　364700 　338940　 7.6% 0.37%
<2198>* IKK　　　　　　　254400 　237960　 6.91% 0.68%
<6676>* メルコ　　　　　　　45500 　43080　 5.62% -6.32%
<4438>* Welby　　　　　49500 　47100　 5.1% 0.33%
<5486>* 日立金　　　　　　　1208600 　1160460　 4.15% -4.5%
<6723>* ルネサス　　　　　　9074900 　8719220　 4.08% 6.46%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》

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  • 画像はイメージです。
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  • ジェットを発生させている銀河の近赤外線画像。すばる望遠鏡によって撮影された。 （c） Vaidehi Paliya
  • (c) 123rf
  • S2の軌道を視覚化したイメージ図。(c) ESO/L. Calçada
 

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