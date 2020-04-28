*10:14JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ルネサス、3Dマトリクスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月28日 09:50 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<1615>* 銀行 1173700 375660 212.44% 0.84%
<7777>* 3Dマトリクス 460500 150840 205.29% 25.32%
<9419>* ワイヤレスG 1298000 432900 199.84% -0.95%
<1475>* iSTOPIX 695566 282344.2 146.35% -0.27%
<4531>* 有機薬 5274400 2225460 137% -7.44%
<6744>* 能美防 93700 40160 133.32% 4.44%
<9629>* ピーシーエー 229200 104160 120.05% 6.87%
<4577>* ダイト 127800 62180 105.53% 6.68%
<4436>* ミンカブ 189300 104920 80.42% 3.05%
<1938>* 日リーテック 211700 120760 75.31% 8.82%
<4487>* スペースM 1030300 591060 74.31% 13.96%
<4544>* みらかHD 505200 303700 66.35% 6.28%
<3658>* イーブック 336800 208740 61.35% -4.61%
<7063>* エードット 198000 123800 59.94% 14.34%
<3258>* ユニゾHD 91900 57880 58.78% -0.17%
<4726>* SBテクノ 180600 115580 56.26% 2.48%
<2910>* ロックフィール 461000 300460 53.43% -1.89%
<7707>* PSS 2165600 1535300 41.05% 1.59%
<7702>* JMS 114800 85680 33.99% 6.6%
<4320>* CEHD 85500 65900 29.74% -6.47%
<8079>* 正栄食 198500 154920 28.13% 0.13%
<3386>* コスモ・バイオ 63200 49940 26.55% 3.31%
<4507>* 塩野義 1206500 958420 25.88% 2.75%
<2751>* テンポスHD 196000 167560 16.97% -0.16%
<2695>* くら寿司 364700 338940 7.6% 0.37%
<2198>* IKK 254400 237960 6.91% 0.68%
<6676>* メルコ 45500 43080 5.62% -6.32%
<4438>* Welby 49500 47100 5.1% 0.33%
<5486>* 日立金 1208600 1160460 4.15% -4.5%
<6723>* ルネサス 9074900 8719220 4.08% 6.46%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》
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