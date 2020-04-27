

*18:22JST 27日の日本国債市場概況：債券先物は152円82銭で終了

＜円債市場＞

長期国債先物2020年6月限

寄付152円71銭 高値152円89銭 安値152円54銭 引け152円82銭

売買高総計7559枚

2年 412回 -0.165％

5年 143回 -0.170％

10年 358回 -0.040％

20年 172回 0.310％

債券先物6月限は、152円71銭で取引を開始。日銀金融政策決定会合の開催を控えていったん売りが先行し、152円54銭まで下げた。その後、日銀が追加緩和政策を決定し、「上限を設けず必要な金額の長期国債を買い入れる」、「当面長期・短期国債ともさらに積極的な買い入れ行う」と表明したことから買いが強まり、152円89銭まで上げた。現物債の取引では、全年限が買われた。

＜米国債概況＞

2年債は0.23％、10年債は0.63％、30年債は1.20％近辺で推移。

債券利回りは上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は-0.47％、英国債は0.30％、オーストラリア10年債は0.90％、NZ10年債は0.98％。（気配値）



[本日の主要政治・経済イベント]

・23:30 米・4月ダラス連銀製造業活動指数（予想：-75.0、3月：-70.0）

・24:30 財務省・2年債入札

・02:00 財務省・5年債入札《KK》