“イチゴなりきり”リラックマ＆キイロイトリの和菓子「食べマス」全国ローソンで発売

人気キャラクターをモチーフにした和菓子「食べマス」シリーズから、リラックマとキイロイトリを象った新作「食べマス リラックマ 2020 イチゴリラックマ」「食べマス リラックマ 2020 イチゴキイロイトリ」が登場。2020年4月28日(火)より、全国のローソンにて発売される。

■「食べマス」シリーズ新作はイチゴリラックマ&キイロトリ

“食べマス=食べられるマスコット”の名の通り、和菓子の繊細な技術“練り切り”を使って人気キャラクターを和菓子に仕立てた「食べマス」シリーズ。今回は、イチゴのフードをかぶった「イチゴリラックマ」と、着ぐるみで全身イチゴになりきった「イチゴキイロイトリ」が和菓子に。

■愛らしいフォルムの中身はプリン&イチゴ味の餡

いずれの商品も、真っ赤なイチゴの色味とぽってりしたフォルムを表現した愛らしいフォルムがポイント。中身の餡は、リラックマの大好物のプリン味(リラックマ)とイチゴ味(キイロイトリ)。和菓子ならではのしっとりとして口当たりの良さも相まって、子供から大人まで年代を選ばずに楽しめる味わいに仕上がっている。

■商品情報

「食べマス リラックマ 2020 イチゴリラックマ」

「食べマス リラックマ 2020 イチゴキイロイトリ」

発売日:2020年4月28日(火)

価格:285円(税込)

販売ルート:全国のローソンのチルドデザートコーナ

※ローソンストア100での販売はない。

※数量限定のため、なくなり次第販売終了となる。

※発売日は店舗によって異なる場合あり。

※一部店舗では取り扱いのない場合あり。

(C)2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

【問い合わせ先】

バンダイお客様相談センター

ナビダイヤル:0570-014-315

受付時間:10:00~17:00(祝日、夏季・冬季休業日を除く)