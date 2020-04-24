記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、独IFO企業景況感指数、米耐久財受注など
＜国内＞
08:30 消費者物価コア指数(3月) 0.6％ 0.6％
08:50 企業向けサービス価格指数(3月) 1.9％ 2.1％
13:30 全産業活動指数(2月) -0.6％ 0.8％
14:30 全国百貨店売上高(3月) -12.2％
14:30 東京地区百貨店売上高(3月) -12.8％
国債買い入れオペ(残存10ー25年、残存25年超)(日本銀行)
＜海外＞
17:00 独・IFO企業景況感指数(4月) 80.0 86.1
19:30 露・ロシア中央銀行が政策金利発表 5.75％ 6.00％
21:30 ブ・経常収支(3月)
21:30 ブ・海外直接投資(3月)
21:30 米・耐久財受注(3月) -10.0％ 1.2％
23:00 米・ミシガン大学消費者マインド指数(4月) 69 71
S&Pが伊ソブリン格付け
S&Pが英ソブリン格付け
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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