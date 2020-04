ケイト・スペード20年夏の新作バッグ、パイナップルやリンゴ型の“昆虫”つきレザーバッグなど

ケイト・スペード ニューヨーク(kate spade new york)の2020年夏コレクションから、新作バッグが登場。2020年5月中旬より順次展開予定となっている。

■フルーツ主役のポップなバッグ

今季は、5月のテーマ“UARBAN PICNIC(都会のピクニック)”に合わせて、ピクニック気分を盛り上げる“フルーツ”モチーフのバッグが登場。新作アクセサリーと組み合わせて、楽し気なコーディネートを完成させることができる。

■“昆虫”デコレーションもプラス

展開されるのは、青りんご、パイナップル、チェリーの3種類。夏らしい爽やかなビタミンカラーと、上質なレザーの組み合わせで、大人の女性でも楽しめるポップなアイテムに仕上がっている。またバッグには、こだわりのディーテルも詰め込んで。リンゴ型のクロスボディバッグは、葉っぱモチーフのジップトップや、メタル製の昆虫のデコレーションで、遊び心をプラスしている。

■“ゾウ”型バッグに夏の新色

2020年春コレクションで初登場した“ゾウ”のレザーバッグの新色もお目見え。ホワイトのボディ×ギンガムチェックの耳でコントラストをきかせた「OPTIC WHITE」と、ボディ全体をビビッドピンクで彩った「SHOCKING MAGENTA」が展開される。タッセル状のしっぽやメタリックアイなど、ゾウの姿を表現するプレイフルなディテールにも注目だ。

■アイコンバッグ「二コラ」をラフィア素材で涼し気に

そのほか、クリエイティブディレクターの二コラ・グラスの名を冠したアイコンバッグ「二コラ」は、新素材ラフィアで涼し気な表情にアップデート。“スペードからハート”へと姿を変える象徴的なターンロッククロージャーは、ストラップと同色のグリーンで染め上げている。

■詳細

ケイト・スペード20年夏の新作バッグ

展開時期:2020年5月中旬~

アイテム例:

・PICNIC PINEAPPLE CROSSBODY IN LIGHT BULB 50,000円+税(4月末発売予定)

・PICNIC APPLE CROSSBODY 45,000円+税(4月末発売予定)

・PICNIC MICRO CHERRY CROSSBODY 35,000円+税(4月末発売予定)

・TINY ELEPHANT CROSSBODY IN OPTIC WHITE 48,000円+税(5月末発売予定)

・TINY ELEPHANT CROSSBODY IN SHOCKING MAGENTA 48,000円+税(5月末発売予定)

・NICOLA RAFFIA TWISTLOCK MEDIUM SHOULDER BAG IN GREEN MULTI 60,000円+税(4月末発売予定)

【問い合わせ先】

ケイト・スペード カスタマーサービス

TEL:050-5578-9152(平日10:00~18:00)