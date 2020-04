ケイト・スペード20年夏の新作アクセサリー、チェリーや苺型のフルーツピアス&リングなど

ケイト・スペード ニューヨーク(kate spade new york)の2020年夏コレクションから、新作アクセサリーが登場。2020年5月中旬より順次展開予定となっている。

■ポップな果実モチーフ

注目となるのは、ジューシーな果実を主役にしたアクセサリー。夏にぴったりな、フレッシュなビタミンカラーのピアスやリングは、同じくフルーツをモチーフにした新作バッグと共に楽しみたい。

■耳元を飾るチェリーやレモン

ポニーテルやお団子など、夏の爽やかなヘアスタイルには、キュートなピアスを主役に。ハート型の葉っぱから揺れる真っ赤なチェリーや、フープ型の輪切り風レモン、クリアレッドの苺など、バリエーション豊富なデザインから、あなたのお気に入りをチョイスしてみて。

■苺のリングやネックレスも

苺シリーズは、耳元とあわせて楽しめる、ミニペンダント付きのネックレスやリングも同時展開。モチーフに取り入れたゴールドが、程よいアクセントをもたらす、“大人カワイイ”表情に仕上がっている。

■楽し気な“レインボー”モチーフ

ふわふわの雲にレインボーを掛け合わせた、ユニークなアクセサリーシリーズも登場。カラフルなラインストーンで仕上げたピアスやアームカフは、動く度に繊細なきらめきを放ち、夏の高揚感をさらにUPさせてくれるはずだ。

なおこのレインボーシリーズは、多様性を意味するレインボーフラッグをモチーフにしたもの。アクセサリーの他に、バッグやウェア、サンダルなどのレインボーアイテムも展開し、4月末より世界各地で開催されるプライドパレードをサポートする。

■詳細

ケイト・スペード20年夏新作アクセサリー

展開時期:2020年5月中旬~

アイテム例:

<フルーツ>

・TUTTI FRUITY CHERRY LINEAR EARRINGS 16,000円+税

・TUTTI FRUITY LEMON DROP EARRINGS 13,000円+税

・TUTTI FRUITY LEMON HOOPS 13,000円+税

・TUTTI FRUITY STRAWBERRY STUDS 8,900円+税

・TUTTI FRUITY STRAWBERRY MINI PENDANT 15,000円+税

・TUTTI FRUITY STRAWBERRY RING 16,000円+税

<レインボー>

・INTO THE SKY RAINBOW STUDS 10,000円+税

・INTO THE SKY RAINBOW CUFF 25,000円+税

・INTO THE SKY FRINGE LINEAR EARRINGS 22,000円+税

・SPECTRUM IN RAINBOW/BLACK 15,000円+税

【問い合わせ先】

ケイト・スペード カスタマーサービス

TEL:050-5578-9152(平日10:00~18:00)