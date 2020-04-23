

*08:24JST 4/23

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（23475.82、+456.94）

・ナスダック総合指数は上昇（8495.38、+232.15）

・シカゴ日経225先物は上昇（19265、大阪比+245）

・1ドル107円70-80銭

・SOX指数は上昇（1682.12、+93.42）

・VIX指数は低下（41.98、-3.43）

・米原油先物は上昇（13.78、+2.21）

・日銀のETF購入

・新型コロナウイルス治療薬開発

・日米欧の大型財政出動

・株安局面での自社株買い

・来期の業績回復期待

弱気材料

・日経平均は下落（19137.95、-142.83）

・米長期金利は上昇

・新型コロナウイルス流行の長期化

・業績予想「未定」続出

・東京など主要都市封鎖懸念

留意事項

・対外対内証券投資（先週）

・製造業PMI（4月）

・景気動向指数確報値（2月）

・月例経済報告（4月）

・独製造業PMI（4月）

・ユーロ圏製造業PMI（4月）

・英製造業PMI（4月）

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米製造業PMI（4月）

・米新築住宅販売件数（3月）

・欧州連合（EU）首脳会議《ST》