記事提供元：フィスコ
*08:24JST 4/23
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（23475.82、+456.94）
・ナスダック総合指数は上昇（8495.38、+232.15）
・シカゴ日経225先物は上昇（19265、大阪比+245）
・1ドル107円70-80銭
・SOX指数は上昇（1682.12、+93.42）
・VIX指数は低下（41.98、-3.43）
・米原油先物は上昇（13.78、+2.21）
・日銀のETF購入
・新型コロナウイルス治療薬開発
・日米欧の大型財政出動
・株安局面での自社株買い
・来期の業績回復期待
弱気材料
・日経平均は下落（19137.95、-142.83）
・米長期金利は上昇
・新型コロナウイルス流行の長期化
・業績予想「未定」続出
・東京など主要都市封鎖懸念
留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・製造業PMI（4月）
・景気動向指数確報値（2月）
・月例経済報告（4月）
・独製造業PMI（4月）
・ユーロ圏製造業PMI（4月）
・英製造業PMI（4月）
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米製造業PMI（4月）
・米新築住宅販売件数（3月）
・欧州連合（EU）首脳会議《ST》
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