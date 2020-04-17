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4/17の強弱材料

2020年4月17日 08:35

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記事提供元：フィスコ


*08:35JST 4/17
[強弱材料]

強気材料
・NYダウは上昇（23537.68、+33.33）
・ナスダック総合指数は上昇（8532.36、+139.19）
・1ドル108円00-10銭
・SOX指数は上昇（1690.87、+42.96）
・VIX指数は低下（40.11、-0.73）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・日米欧の大型財政出動
・株安局面での自社株買い
・来期の業績回復期待

弱気材料
・日経平均は下落（19290.20、-259.89）
・シカゴ日経225先物は下落（19205、大阪比-35）
・米原油先物は下落（25.53、-0.51）
・新型コロナウイルス流行の長期化
・業績予想「未定」続出
・東京など主要都市封鎖懸念

留意事項
・国債買いオペ
・鉱工業生産（2月）
・第3次産業活動指数（2月）
・中国GDP（1-3月）
・中国鉱工業生産（3月）
・中国小売売上高（3月）
・中国不動産投資（3月）
・中国失業率（3月）
・ユーロ圏新車販売台数（3月）
・ユーロ圏CPI（3月）
・米景気先行指数（3月）《ST》

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