

*08:35JST 4/17

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（23537.68、+33.33）

・ナスダック総合指数は上昇（8532.36、+139.19）

・1ドル108円00-10銭

・SOX指数は上昇（1690.87、+42.96）

・VIX指数は低下（40.11、-0.73）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・日米欧の大型財政出動

・株安局面での自社株買い

・来期の業績回復期待

弱気材料

・日経平均は下落（19290.20、-259.89）

・シカゴ日経225先物は下落（19205、大阪比-35）

・米原油先物は下落（25.53、-0.51）

・新型コロナウイルス流行の長期化

・業績予想「未定」続出

・東京など主要都市封鎖懸念

留意事項

・国債買いオペ

・鉱工業生産（2月）

・第3次産業活動指数（2月）

・中国GDP（1-3月）

・中国鉱工業生産（3月）

・中国小売売上高（3月）

・中国不動産投資（3月）

・中国失業率（3月）

・ユーロ圏新車販売台数（3月）

・ユーロ圏CPI（3月）

・米景気先行指数（3月）《ST》