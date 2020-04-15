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15日の日本国債市場概況：債券先物は152円13銭で終了

2020年4月15日 18:00

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記事提供元：フィスコ


*18:00JST 15日の日本国債市場概況：債券先物は152円13銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年6月限
寄付152円19銭 高値152円19銭 安値152円00銭 引け152円13銭
売買高総計6698枚

2年 411回 -0.155％
5年 143回 -0.100％
10年 358回 0.010％
20年 171回 0.345％

債券先物6月限は、152円19銭で取引を開始。新型コロナウイルス感染症緊急経済対策による国債増発懸念が根強いほか、日銀が実施した国債買い入れオペ結果がやや弱かったことから売りが優勢となり、152円00銭まで下落した。現物債の取引では、10年債が買われ、2年債、5年債、20年債が売られた。

＜米国債概況＞
2年債は0.20％、10年債は0.68％、30年債は1.33％近辺で推移。
債券利回りは低下。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.43％、英国債は0.31％、オーストラリア10年債は0.90％、NZ10年債は1.14％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・21:30　米・3月小売売上高（前月比予想：-8.0％、2月：-0.5％）
・21:30　米・4月NY連銀製造業景気指数（予想：-35.0、3月：-21.5）
・22:15　米・3月鉱工業生産（前月比予想：-4.0％、2月：+0.6％）
・22:15　米・3月設備稼働率（予想：74.0％、2月：77.0％）
・23:00　カナダ中銀が政策金利発表（0.25％に据え置き予想）
・23:00　米・4月NAHB住宅市場指数（予想：55、3月：72）
・23:00　米・2月企業在庫（前月比予想：-0.4％、1月：-0.1％）
・02:00　ボスティック米アトランタ連銀総裁講演(オンライン)
・03:00　米・地区連銀経済報告(ベージュブック)
・05:00　米・2月対米証券投資収支（1月：ネット長期有価証券+209億ドル）
・G20財務相・中銀総裁会議(テレビ会議)《KK》

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