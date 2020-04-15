リックソフト　大幅に続伸、21年2月期の営業利益予想34.3％増、クラウドサービスの拡大目指す／新興市場スナップショット



*09:21JST <4429> リックソフト 6290 +780

大幅に続伸。21年2月期の営業利益予想を前期比34.3％増の5.40億円と発表している。Atlassianなど他社製品の販売に注力するとともに自社製品の開発・バージョンアップやクラウドサービスRickCloudの売上拡大で業績向上を目指す。同時に発表した20年2月期の営業利益は8.3％増の4.02億円で着地した。自社開発のWBS Gantt-Chart for Jira Cloudの販売を開始したほか、米国子会社の売上が前年度より約30％増加した。《HH》