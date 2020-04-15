

*08:20JST 4/15

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（19638.81、+595.41）

・NYダウは上昇（23949.76、+558.99）

・ナスダック総合指数は上昇（8515.74、+323.32）

・SOX指数は上昇（1695.76、+72.08）

・VIX指数は低下（37.76、-3.41）

・日銀のETF購入

・日米欧の大型財政出動

・株安局面での自社株買い

・来期の業績回復期待

弱気材料

・シカゴ日経225先物は下落（19520、大阪比-90）

・1ドル107円10-20銭

・米原油先物は下落（20.11、-2.30）

・米長期金利は上昇

・新型コロナウイルス流行の長期化

・業績予想「未定」続出

・東京など主要都市封鎖懸念

留意事項

・訪日外国人客数（3月）

・国債買いオペ

・米小売売上高（3月）

・米ニューヨーク連銀製造業景気指数（4月）

・米鉱工業生産指数（3月）

・米設備稼働率（3月）

・米企業在庫（2月）

・米NAHB住宅市場指数（4月）

・対米証券投資（2月）

・20カ国地域（G20）財務相中央銀行総裁会議

・北朝鮮の故金日成主席誕生日

・国際エネルギー機関（IEA）月報

・米地区連銀経済報告（ベージュブック）

・韓国市場は休場《ST》