記事提供元：フィスコ
*08:20JST 4/15
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（19638.81、+595.41）
・NYダウは上昇（23949.76、+558.99）
・ナスダック総合指数は上昇（8515.74、+323.32）
・SOX指数は上昇（1695.76、+72.08）
・VIX指数は低下（37.76、-3.41）
・日銀のETF購入
・日米欧の大型財政出動
・株安局面での自社株買い
・来期の業績回復期待
弱気材料
・シカゴ日経225先物は下落（19520、大阪比-90）
・1ドル107円10-20銭
・米原油先物は下落（20.11、-2.30）
・米長期金利は上昇
・新型コロナウイルス流行の長期化
・業績予想「未定」続出
・東京など主要都市封鎖懸念
留意事項
・訪日外国人客数（3月）
・国債買いオペ
・米小売売上高（3月）
・米ニューヨーク連銀製造業景気指数（4月）
・米鉱工業生産指数（3月）
・米設備稼働率（3月）
・米企業在庫（2月）
・米NAHB住宅市場指数（4月）
・対米証券投資（2月）
・20カ国地域（G20）財務相中央銀行総裁会議
・北朝鮮の故金日成主席誕生日
・国際エネルギー機関（IEA）月報
・米地区連銀経済報告（ベージュブック）
・韓国市場は休場《ST》
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