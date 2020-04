アガット“水の表情”を閉じ込めた新作ジュエリー、“海や湖”イメージの天然石やクォーツのネックレス

アガット(agete)の2020年夏コレクションから新作ジュエリーが登場。2020年4月10日(金)より、全国アガット店舗と公式オンラインストアにて随時発売される予定だ。

■“水の表情”を閉じ込めたジュエリー

アガット 2020年夏コレクションのテーマは「メッセージ イン ウォーター(Message in water)」。あらゆるものを美しく育み、いつでも私たちに癒しと恵みを与えてくれる水。今シーズンは、そんな水の表情を閉じ込めた涼し気な新作ジュエリーを取り揃える。

■透明感あふれる「クォーツ」ネックレス

「クォーツ(Quartz)」シリーズのピアスやネックレスは、透明感溢れるクリアなクォーツが主役。繊細なゴールドチェーンに光を受けてきらきらと煌めくクォーツをあしらっており、その様子は何にも染まらない普遍的な美しさをもつ水の表情を彷彿とさせる。

■海や湖をイメージした「ブルー」ピアスやリング

「ブルー(Blue)」シリーズには、水面を漂う淡いブルーの波紋、風に吹かれて泡立つ乳白の海、湖の奥深くに向かって濃緑へと移り変わるグラデーションなど、水にまつわる様々な色を天然石で表現したジュエリーをラインナップ。

上品なシルバーチェーンに、丸い水色のストーンを連ねたネックレスは、まるで水面に浮かぶ波紋のよう。ピアスには、きらりと輝くダイヤモンドもあしらっている。

ゴールドのリングには、サファイアやラブラドライト、ターコイズ、ブルートパーズ、クォーツといったジェムを贅沢に装飾。様々な色合いのブルーを楽しむことができる。

■植物柄のクラシカルな腕時計も

2020年夏コレクションからは腕時計も登場。スマートな長方形のダイヤルと、丁寧に彫られた植物柄のバングルを組み合わせたクラシカルなウォッチとなっており、ジュエリーのような感覚で身に付けることができる。

【詳細】

アガット 2020年夏コレクション

発売日:2020年4月10日(金)~随時発売予定

販売店舗:全国アガット店舗(一部の店舗でのみ取り扱いの商品もある)、公式オンラインストア

※当面の間一部店舗にて臨時休業および営業時間の変更。詳細は公式サイトで随時案内。

アイテム例:

・ピアス 35,000円+税 K10, gold filled metal and quartz

・ネックレス 55,000円+税 K10, gold filled metal and quartz

・ピアス 27,000円+税 K10, sapphire and feldspar

・ネックレス 27,000円+税 K10, sapphire, feldspar and diamond

・リング 32,000円+税 K10, sapphire, labradorite, turquoise, blue topaz and quartz

【問い合わせ先】

アガット

TEL:0800-300-3314