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4/13の強弱材料

2020年4月13日 08:33

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記事提供元：フィスコ


*08:33JST 4/13
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（19498.50、152.73）
・日経225先物は夜間取引で上昇（19320、大阪日中比+10）
・日銀のETF購入
・日米欧の大型財政出動
・株安局面での自社株買い

弱気材料
・1ドル108円40-50銭
・新型コロナウイルス流行の長期化
・業績予想「未定」続出
・東京など主要都市封鎖懸念

留意事項
・マネーストック（3月）
・国債買いオペ
・投信概況（3月）
・英、独、スイス、豪、NZ、香港の株式市場は休場《ST》

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