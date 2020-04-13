

*08:33JST 4/13

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（19498.50、152.73）

・日経225先物は夜間取引で上昇（19320、大阪日中比+10）

・日銀のETF購入

・日米欧の大型財政出動

・株安局面での自社株買い

弱気材料

・1ドル108円40-50銭

・新型コロナウイルス流行の長期化

・業績予想「未定」続出

・東京など主要都市封鎖懸念

留意事項

・マネーストック（3月）

・国債買いオペ

・投信概況（3月）

・英、独、スイス、豪、NZ、香港の株式市場は休場《ST》