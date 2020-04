キングヌー常田大希ミレニアム・パレードの新曲「Fly with me」、『攻殻機動隊』最新作のOP

キングヌー(King Gnu)常田大希が率いるミレニアム・パレード(millennium parade)による新シングル「Fly with me」のCD&配信が、2020年4月22日(水)にリリースされる。

■アニメ『攻殻機動隊』最新作のOPテーマ曲

ミレニアム・パレードは、キングヌーの常田大希が主催し、ミレニアル世代を中心としたミュージシャン、映像ディレクター、CGクリエイター、デザイナー、イラストレーターなど様々な才能を内包する気鋭のクリエイティブ集団。“世界から見た東京”をテーマに、混沌としたリアルな東京の面白さを発信している。

新曲「Fly with me」は、2020年4月よりNETFLIXにて全世界独占配信がスタートするSFアクションの金字塔「攻殻機動隊」シリーズの最新作「攻殻機動隊 SAC_2045」のオープニングテーマに抜擢されたシングル。CDと2バージョンの配信がリリースされる。

「millennium parade」名義のバージョンには、チケットが即日即完したmillennium paradeとしては初の東阪ワンマンライブ「millennium parade Live 2019」の新木場STUDIO COASTで披露された同楽曲のライブ音源「Fly with me – Live」を収録。当日の熱気に満ちた、オリジナルとは一味違う迫力が感じられる内容となっている。

そして、CDシングルも同時リリースされる「millennium parade × ghost in the shell: SAC_2045」コラボレーション名義には、2度のグラミー賞にノミネートされたDJ/プロデューサーであるスティーヴ・アオキがリミックスを手掛けた「Fly with me - Steve Aoki Neon Future Remix」が収録される。スティーヴ・アオキは自ら『攻殻機動隊』のファンであると公言している他、2017年に全米公開されたハリウッド実写映画『ゴースト・イン・ザ・シェル』でもテーマ曲のリミックスも手がけている。

■CDは常田や『攻殻機動隊 SAC_2045』監督らのトークDVD付き

「millennium parade × ghost in the shell: SAC_2045」名義で発売されるCDシングルには、常田大希と、「攻殻機動隊 SAC_2045」の監督を務めた神山健治&荒牧伸志、ミレニアム・パレードのメンバーでもあるクリエイター集団・ペリメトロン(PERIMETRON)の佐々木集&神戸雄平の5人による貴重なトークセッションを収録したDVDも同梱する。

■アートワークはペリメトロンの書き下ろし

シングルのリリースにあたり、ペリメトロンが連動した2バージョンのアートワークを描き下ろし。アーティストをフィーチャーした「millennium parade」バージョンと、「攻殻機動隊 SAC_2045」とのコラボレーションバージョン「millennium parade × ghost in the shell: SAC_2045」の2種類をデザインした。

【詳細】



■CDシングル「Fly with me」1,800円+税

アーティスト名:millennium parade × ghost in the shell: SAC_2045

発売日:2020年4月22日(水)

収録曲:

1.Fly with me

2.Fly with me - Steve Aoki Neon Future Remix

※常田大希×神山健治監督×荒牧伸志監督×佐々木集&神戸雄平(PERIMETRON)によるトークセッションを収録したDVD付き。

店舗オリジナル特典:シングル「Fly with me」を下記各チェーン、Eコマースで購入者に、先着で下記のオリジナル特典をプレゼント。一部取扱いのない店舗もあるため、予約の際は各店舗に確認。

・タワーレコード

Fly with meステッカー(ver.millennium parade)

・TSUTAYA RECORDS(※一部店舗除く)/TSUTAYAオンライン

Fly with meステッカー(ver.GITS:SAC_2045)

・ビクターオンラインストア、HMV、楽天ブックス、セブンネットショッピング

タチコマステッカー(millennium parade × ghost in the shell: SAC_2045デザイン)

・amazon

Fly with me 両面メガジャケ(表=millennium parade/裏=GITS:SAC_2045)

・アニメイト 、ゲーマーズ、ソフマップ・アニメガ、とらのあな、メロンブックス

草薙素子ステッカー(イラスト:イリヤ・クブシノブ)

■配信リリース1「Fly with me」

アーティスト名:millennium parade

配信開始日:4月22日(水)

収録曲:

1.Fly with me

2.Fly with me – Live



■配信リリース2「Fly with me」

アーティスト名:millennium parade × ghost in the shell: SAC_2045

配信開始日:4月22日(水)

収録曲:

1.Fly with me

2.Fly with me - Steve Aoki Neon Future Remix

<レコーディングメンバー>

Vocal:ermhoi

Vocal:HIMI

Vocal:Cota Mori

Vocal:Kento Nagatsuka(WONK)

Chorus:Shu Sasaki

Trumpet:Yohchi Masago

Guitar/Sax: MELRAW

Violin:Shuntaro Tsuneta

Keyboards:Ayatake Ezaki(WONK)

Bass:Kazuki Arai(King Gnu)

Organ:Jun Miyakawa

Drums:Shun Ishiwaka

Drums:Yu Seki(King Gnu)

Remixed by Steve Aoki