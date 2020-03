オフ-ホワイト×グラフィックアート界の伝説・フューチュラのコラボ

オフ-ホワイト c/o ヴァージル アブロー(OFF-WHITE c/o VIRGIL ABLOH)の2020年春夏コレクションより、フューチュラ(Futura 2000)とのコラボレーションアイテムが登場。“サムシング & アソシエイツ”c/o オフ-ホワイト トウキョウと正規取扱店にて発売される。

■グラフィックアート界のレジェンド、フューチュラとのコラボ

フューチュラ(Futura 2000)は、ジャン=ミシェル・バスキアやキース・ヘリングらと同じく、世界から羨望の眼差しを浴びる、グラフィックアーティスト界のレジェンドと言われる人物。今回のコレクションでは、そんな彼のアートの世界を惜しみなく感じられるデザインを採用した。

■色彩豊かなグラフィックのスーツ

セットアップは、伝統的なテーラリングと、ストリートから生まれたグラフィックが共存する1着に。まるで即興で描いたかのようなフューチュラのアートが唯一無二の存在感を放つ。

■キャッチーなエイリアン「Pointman」

エイリアンのキャラクター「Pointman」をデザインしたアイテムは、Tシャツやカーペンターパンツなどのラインナップ。フューチュラが自身のアバターと呼ぶ「Pointman」は、コラボレーションを象徴するようなアイテムとなっている。

■オフ-ホワイトのアイコン「クロスアローロゴ」を配したオールオーバー

芸術家、アーティストとのコラボらしいオールオーバーも登場。まるで作品製作の作業で着こまれたようなくすみが加工されていて、芸術家、アーティストの活動に敬意を払うようなアイテムだ。

背面には「Pointman」とオフ-ホワイト c/o ヴァージルアブローを象徴する「クロスアローロゴ」がデザインされている。

【詳細】

オフ-ホワイト c/o ヴァージルアブロー(OFF-WHITE c/o VIRGIL ABLOH)2020年春夏コレクション フューチュラ(Futura 2000)コラボレーションアイテム

※2020年3月20日(金)より発売。

取扱店舗:“サムシング & アソシエイツ”c/o オフ-ホワイト トウキョウ、オフ-ホワイト正規取扱店

アイテム価格:

FUTURA ALIEN S/S OVER TEE 38,000円+税

FUTURA ATOMS S/S OVER TEE 38,000円+税

FUTURA SPRAY CYCLING TEE 71,000円+税

FUTURA SPRAY OVER BLAZER 262,000円+税

FUTURA ALIEN CARPENTER PANT 149,000+税

FUTURA BOILER SUIT 176,000円+税

FUTURA BUCKET HAT 36,000+税

FUTURA BUCKET HAT 47,000+税

【問い合わせ先】

“サムシング & アソシエイツ” c/o オフ-ホワイト トウキョウ

TEL:03-6712-6839(不定休、12:00~20:00)