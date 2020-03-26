

*09:37JST 東京為替：ドル・円は110円90銭近辺で推移し、やや伸び悩む展開

26日午前の東京市場でドル・円は、110円90銭近辺で推移し、やや伸び悩む展開。米国の大規模経済支援策への期待は残されているものの、今年前半の米国経済は大幅に悪化するとの見方は変わっていないため、リスク選好的なドル買い・円売りはやや一服しているようだ。ここまでの取引レンジはドル・円は110円78銭から111円30銭、ユーロ・円は120円61銭から121円09銭、ユーロ・ドルは1.0871ドルから1.0896ドル。

■今後のポイント

・欧米諸国での新型肺炎の感染拡大に対する警戒感

・米国の無制限量的緩和

・主要国の財政出動期待

・NY原油先物（時間外取引）：高値24.65ドル 安値23.98ドル 直近値24.48ドル《MK》