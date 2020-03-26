記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：企業向けサービス価格指数、英小売売上高指数、米GDP確報値など
＜国内＞
08:50 対外・対内証券投資(先週)
08:50 企業向けサービス価格指数(2月) 2.2％ 2.3％
アディッシュが東証マザーズに新規上場(公開価格:1230円)
サイバーセキュリティクラウドが東証マザーズに新規上場(公開価格:4500円)
＜海外＞
18:00 欧・ユーロ圏マネーサプライ(2月) 5.2％
18:30 英・小売売上高指数(2月) 0.9％
21:00 英・イングランド銀行(英中央銀行)が政策金利発表 0.25％ 0.25％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週)
21:30 米・GDP確報値(10-12月) 2.1％ 2.1％
21:30 米・卸売在庫(2月) -0.4％
欧・ECB経済報告
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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