*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、独製造業PMI、米新築住宅販売件数など
＜国内＞
09:30 製造業PMI(3月) 47.8
09:30 サービス業PMI(3月) 46.8
09:30 総合PMI(3月) 47.0
14:00 景気先行CI指数(1月) 90.3
14:00 景気一致指数(1月) 94.7
14:00 スーパーマーケット売上高(2月) -2.0％
14:30 全国百貨店売上高(2月) -3.1％
14:30 東京地区百貨店売上高(2月) -2.4％
15:00 工作機械受注(2月) -30.1％
リバーホールディングスが東証2部に新規上場(公開価格:960円)
＜海外＞
17:30 独・製造業PMI(3月) 40.0 48.0
17:30 独・サービス業PMI(3月) 42.0 52.5
17:30 独・総合PMI(3月) 50.7
18:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(3月) 49.2
18:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(3月) 52.6
18:00 欧・ユーロ圏総合PMI(3月) 51.6
18:30 英・製造業PMI(3月) 49.0 51.7
18:30 英・サービス業PMI(3月) 48.0 53.2
18:30 英・総合PMI(3月) 53.0
22:45 米・製造業PMI(3月) 49.4 50.7
22:45 米・サービス業PMI(3月) 48.5 49.4
22:45 米・総合PMI(3月) 49.6
23:00 米・新築住宅販売件数(2月) 75.0万戸 76.4万戸
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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