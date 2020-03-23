

*15:19JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ

非鉄金属が上昇率トップ。そのほか、保険業、倉庫・運輸関連業、医薬品、石油・石炭製品、水産・農林業などが上昇した。一方で空運業が下落率トップ。そのほか、精密機器、小売業、輸送用機器、化学工業などは下落。



1. 非鉄金属 ／ 597.32 ／ 5.04

2. 保険業 ／ 730.5 ／ 3.91

3. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,225.88 ／ 3.67

4. 医薬品 ／ 2,616.81 ／ 3.02

5. 石油・石炭製品 ／ 779.29 ／ 2.95

6. 水産・農林業 ／ 416.2 ／ 2.71

7. 情報・通信業 ／ 3,275.94 ／ 2.33

8. その他製品 ／ 2,419.16 ／ 2.17

9. 銀行業 ／ 106.98 ／ 2.11

10. その他金融業 ／ 472.59 ／ 2.08

11. 鉄鋼 ／ 238.13 ／ 1.87

12. 繊維業 ／ 445.29 ／ 1.81

13. 建設業 ／ 871.54 ／ 1.68

14. サービス業 ／ 1,659.8 ／ 1.57

15. 金属製品 ／ 769.01 ／ 1.45

16. 電気機器 ／ 1,892.4 ／ 1.43

17. 不動産業 ／ 985.39 ／ 1.20

18. 鉱業 ／ 156.49 ／ 1.12

19. ガラス・土石製品 ／ 698.82 ／ 1.11

20. 海運業 ／ 165.54 ／ 0.98

21. 電力・ガス業 ／ 363.94 ／ 0.94

22. 陸運業 ／ 1,932.62 ／ 0.83

23. パルプ・紙 ／ 450.07 ／ 0.80

24. 卸売業 ／ 1,219.52 ／ 0.65

25. 証券業 ／ 255.35 ／ 0.35

26. 食料品 ／ 1,449.45 ／ 0.23

27. ゴム製品 ／ 2,155.16 ／ -0.18

28. 機械 ／ 1,325.78 ／ -0.72

29. 化学工業 ／ 1,575.58 ／ -1.07

30. 輸送用機器 ／ 2,023.61 ／ -2.10

31. 小売業 ／ 997.69 ／ -2.74

32. 精密機器 ／ 6,419.84 ／ -3.72

33. 空運業 ／ 192.66 ／ -5.59《US》