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東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ

2020年3月23日 15:19

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記事提供元：フィスコ


*15:19JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ
非鉄金属が上昇率トップ。そのほか、保険業、倉庫・運輸関連業、医薬品、石油・石炭製品、水産・農林業などが上昇した。一方で空運業が下落率トップ。そのほか、精密機器、小売業、輸送用機器、化学工業などは下落。


1. 非鉄金属 ／ 597.32 ／ 5.04
2. 保険業 ／ 730.5 ／ 3.91
3. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,225.88 ／ 3.67
4. 医薬品 ／ 2,616.81 ／ 3.02
5. 石油・石炭製品 ／ 779.29 ／ 2.95
6. 水産・農林業 ／ 416.2 ／ 2.71
7. 情報・通信業 ／ 3,275.94 ／ 2.33
8. その他製品 ／ 2,419.16 ／ 2.17
9. 銀行業 ／ 106.98 ／ 2.11
10. その他金融業 ／ 472.59 ／ 2.08
11. 鉄鋼 ／ 238.13 ／ 1.87
12. 繊維業 ／ 445.29 ／ 1.81
13. 建設業 ／ 871.54 ／ 1.68
14. サービス業 ／ 1,659.8 ／ 1.57
15. 金属製品 ／ 769.01 ／ 1.45
16. 電気機器 ／ 1,892.4 ／ 1.43
17. 不動産業 ／ 985.39 ／ 1.20
18. 鉱業 ／ 156.49 ／ 1.12
19. ガラス・土石製品 ／ 698.82 ／ 1.11
20. 海運業 ／ 165.54 ／ 0.98
21. 電力・ガス業 ／ 363.94 ／ 0.94
22. 陸運業 ／ 1,932.62 ／ 0.83
23. パルプ・紙 ／ 450.07 ／ 0.80
24. 卸売業 ／ 1,219.52 ／ 0.65
25. 証券業 ／ 255.35 ／ 0.35
26. 食料品 ／ 1,449.45 ／ 0.23
27. ゴム製品 ／ 2,155.16 ／ -0.18
28. 機械 ／ 1,325.78 ／ -0.72
29. 化学工業 ／ 1,575.58 ／ -1.07
30. 輸送用機器 ／ 2,023.61 ／ -2.10
31. 小売業 ／ 997.69 ／ -2.74
32. 精密機器 ／ 6,419.84 ／ -3.72
33. 空運業 ／ 192.66 ／ -5.59《US》

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