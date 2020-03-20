

*02:37JST NY外為：ポンド続伸、BOEの緊急緩和を好感



NY外為市場でポンドは英国中銀の緊急緩和策拡大を好感し、続伸した。

ポンド・ドルは1.1531ドルから1.1794ドルまで上昇。ポンド円は126円74銭から129円58銭まで上昇し、昨日の高値130円33銭付近を目指す展開となった。ユーロ・ポンドは0.9323 ポンドから0.9122ポンドまで下落し、やはり昨日の安値0.9068ポンドを目指す展開となった。

今週に入り、英国政府によるウイルス対策が不十分との見方にポンド売りが加速していたが、新型ウイルスによる経済への損害を最小にとどめるため英国中銀が緊急利下げと、資産購入拡大に踏み切ったことが好感された。《KY》