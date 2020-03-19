コーア商事HDは後場もストップ高続く、新型コロナウイルスに膵炎治療薬との報道を材料視

記事提供元：日本インタビュ新聞社
■ここ急伸した日医工や富士製薬などに続き物色が波及
コーア商事ホールディングス(コーア商事HD)<9273>(東2)は3月19日、前場ストップ高の1128円(150円高)で売買されたまま買い気配を続け、後場は13時40分にかけてまだ値が付いていない。
ジェネリック医薬品の製造も行なう医薬品商社で、「新型コロナウイルスの治療薬候補として、膵炎(すいえん)などの治療薬「ナファモスタット」が患者に試験投与されることが16日、分かった。東京大学医科学研究所が週内にも投与」(日本経済新聞2020年3月17日付朝刊)との報道が手掛かり材料とみられている。この報道を機に、直近は日医工<4541>(東1)や富士製薬<4554>(東1)などが急伸した。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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