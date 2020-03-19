関通　初値1032円、公開価格の2.1倍、EC・通販物流支援サービス／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*13:39JST <9326> 関通 1313 -
公開価格（490円）の2.1倍となる1032円で初値を付けた。主な事業は主にEコマースを展開する顧客の配送センター業務を代行する「EC・通販物流支援サービス」など。20年2月期の営業利益予想は前期比99.0％増の2.52億円。既存顧客に対して物流サービスの効率化推進などを進めるほか、新規顧客には倉庫見学会への誘導強化などを図り、増益を目指す。第3四半期累計の実績は1.76億円だった。《US》
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