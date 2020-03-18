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欧州為替：ドル・円は107円30銭付近、米長期金利は先安観後退

2020年3月18日 20:01

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記事提供元：フィスコ


*20:01JST 欧州為替：ドル・円は107円30銭付近、米長期金利は先安観後退

欧州市場でドル・円は107円10銭付近から107円30銭付近へとやや値を戻す展開。欧州株式市場は主要指数が大きく下げ、米株式先物も軟調地合いが続き今晩の株安を警戒した円買いに振れやすい。一方で、米10年債利回りは先安観が後退し、金利にらみのドル買いが入りやすいようだ。


ここまでの取引レンジはドル・円は107円08銭から107円60銭、ユーロ・円は117円76銭から118円41銭、ユーロ・ドルは1.0954ドルから1.1017ドル。《TY》

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