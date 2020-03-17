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ALiNKは今期21年2月期第1四半期(20年3月～5月)に特別利益を計上

2020年3月17日 15:58

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

◇特別利益は約60百万円

　ALiNK<7077>(東マ)は、今期21年2月期第1四半期(20年3月～5月)に特別利益を計上すると発表した。

　生命保険の一部解約に伴い、保険積立金の簿価と解約返戻金との差額を「保険解約返戻金」として特別利益に計上する。特別利益は約60百万円。

　特別利益は、20年2月期決算発表と共に公表される21年2月期業績予想に織り込む予定。

　同社の株価も、コロナウイルスの影響で、年初来の最安値を日々更新する勢いで下げが止まらない状況。17日も1436円と年初来安値を更新したが、引けは1599円(前日比94円高)と反発した。(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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