*17:14JST 【M&A速報：2020/03/16（2）】日本ドライケミカル<1909>、韓国の消防機器メーカーMasteco社を買収
■日本ドライケミカル<1909>、韓国の消防機器メーカーMasteco Industry社を買収
■デジタルコンテンツ制作のExys、ソーシャル×スマホ向けアプリ開発のトライフォートと合併 「Trys」を設立
■ビデオレターサービス「PasYou」提供のPASU、日本代表サッカー選手らから資金調達を実施
■スマホ充電器レンタル「ChargeSPOT」提供のINFORICH、電通グループ<4324>やMCJ<6670>等から10億円の資金調達を実施
■プロ人材シェアサービス「CARRY ME」運営のPiece to Peace、本田圭佑氏創業のHONDA ESTILOから資金調達を実施
■ダブルエー<7683>、靴メーカーの卑弥呼を買収 HSHから株式取得
■ヤマダ電機<9831>、持株会社体制に移行
■乾海苔・乾物ギフト製造の磯屋、過去に埼玉B級グルメで優勝した武蔵野うどん「きやんち」関連事業を譲り受け
■ネオス<3627>、バリューデザイン<3960>に追加出資 出資比率10.83％に
■東京都、東京版ESGファンドの運営事業者をスパークス・アセット・マネジメントとするファンド契約を締結
■マリンレジャー・スノボ・スケートボード用品等輸入卸のマニユーバーライン、 スノーボード等輸入のフュージョンを吸収合併
■ナビタス<6276>、組織体制を強化 メンテナンス事業のナビタスマシナリーへの譲渡などを発表
■きらやか銀行、子会社きらやかリースの株式を昭和リースから取得 完全子会社化
■京信イノベーションCファンド、社食製造・配達や健康支援ソリューション提供のアイビック(AIVICK)に出資
■ヤマダ電機<9831>子会社で住宅メーカーのヤマダホームズ、徳島県鳴門市の同業さくらホームを買収
■QB第一号ファンド、再使用型有翼式サブオービタルスペースプレーン設計・開発のSPACE WALKERに出資
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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