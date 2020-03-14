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前日に動いた銘柄 part2 ツヴァイ、メディシノバ、エコモットなど

2020年3月14日 07:32

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記事提供元：フィスコ


*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 ツヴァイ、メディシノバ、エコモットなど
銘柄名<コード>13日終値⇒前日比
三菱UFJフィナンシャル・グループ<8306> 397.1 -21.3
米金融関連株大幅安などを引き継ぐ。

東京エレクトロン<8035> 18840 -1285
SMBC日興証券では格上げも地合い悪化に押される。

ツヴァイ<2417> 672+100
IBJによるTOB価格サヤ寄せの動き続く。

アイスタディ<2345> 742 -147
増担保措置解除など信用取引規制緩和。

天昇電気工業<6776> 192 -65
信用買い残の整理売りが続く。

インスペック<6656> 1951 -183
決算発表以降は処分売りの流れ止まらず。

川本産業<3604> 1029 -216
信用買い方の処分売りに押される。

メディシノバ<4875> 351 +45
売り先行も切り返し逆行高。

ユークス<4334> 290 -40
20年1月期見通しを赤字に下方修正。また、20年1月末をもって株主優待制度廃止へ。

ユーラシア旅行社<9376> 327 -54
トランプ大統領が欧州から米国への入国制限を発表、旅行関連の重しに。

HANATOUR<6561> 477 -33
トランプ大統領が欧州から米国への入国制限を発表、旅行関連の重しに。

ハウテレビジョン<7064> 1176 -400
全面安商状の中、12日からの見切り売りが加速。

GA　technologies<3491> 1864 -433
20年10月期の第1四半期は0.46億円の営業損失で着地。

アンジェス<4563> 589 +71
新型コロナウイルス向けワクチンの共同開発にダイセルが参画。

エコモット<3987> 785 +100
ウェアラブル装着可能な赤外線サーモカメラにより、
発熱の疑いのある人物の非接触検知を可能とするシステムを開発。

リグア<7090> 1820 -
マザーズ市場へ新規上場、初値は公開価格（1950円）を2.1％下回る1910円。

フォースタートアップス<7089> 2000 -
マザーズ市場へ新規上場、初値は公開価格（1770円）を8.0％下回る1628円。《FA》

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