*16:32JST JASDAQ平均は大幅に3日続落、新型コロナ懸念からマインド悪化続く
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 2783.78 -172.10／出来高 1億4242万株／売買代金 578億円J-Stock Index 2400.75 -141.16
本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはいずれも大幅に3日続落して引けた。値上がり銘柄数は18（スタンダード18、グロース0）、値下り銘柄数は647（スタンダード611、グロース36）、変わらずが12（スタンダード12、グロース0）。
本日のJASDAQ市場は、新型コロナウイルスの感染拡大による景気悪化懸念を背景に、世界的な株安連鎖の流れが波及。個人投資家のマインドも大きく悪化し、ほぼ全面安の展開となった。信用評価損益率が大幅に悪化しており、市場では「投資家心理が回復するには一段と時間がかかる。まず株安連鎖に歯止めがかからなければ、投資意欲も高まらないだろう」との声が聞かれ、諦めムードさえ漂っていた。
個別では、5日移動平均線を下抜けたANAP<3189>が前日比72円（-24.66％）安の220円と大幅に3日続落し、セレスポ<9625>も前日比370円（-24.10％）安の1165円と大幅に3日続落した。また、市場予想未達の業績見通しを示したOSGコーポ<6757>は前日比278円（-22.33％）安の967円と大幅反落し、特設注意市場銘柄に指定されたことが引き続き響いた五洋インテ<7519>も前日比41円（-22.04％）安の145円と大幅続落した。このほか、FHTHD<3777>、ユビテック<6662>、グッドライフC<2970>などが値下がり率上位にランクインした。
一方、連日の株価下落の反動からメディシノバ<4875>が前日比45円（+14.71％）高の351円と3日ぶりに急反発し、JALCOHD<6625>、MICS化学<7899>、アルファ<4760>などが値を上げた。
JASDAQ TOP20では、マクドナルド<2702>、ユニバーサル<6425>、フェローテク<6890>などが下落した。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4875|メディシノバ | 351| 45| 14.71|
2| 6625|ＪＡＬＣＯＨＤ | 125| 8| 6.84|
3| 4760|ＡＬＰＨＡ | 1360| 85| 6.67|
4| 7899|ＭＩＣＳ化学 | 276| 14| 5.34|
5| 9012|秩父鉄 | 2340| 90| 4.00|
6| 7986|日アイエスケイ | 868| 25| 2.97|
7| 3322|アルファＧ | 1500| 29| 1.97|
8| 2714|プラマテルズ | 522| 9| 1.75|
9| 6324|ハーモニック | 3860| 45| 1.18|
10| 3988|ＳＹＳＨＤ | 923| 10| 1.10|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 3189|ＡＮＡＰ | 220| -72| -24.66|
2| 9625|セレスポ | 1165| -370| -24.10|
3| 6757|ＯＳＧコーポ | 967| -278| -22.33|
4| 7519|五洋インテ | 145| -41| -22.04|
5| 3777|ＦＨＴＨＤ | 11| -3| -21.43|
6| 6662|ユビテック | 158| -41| -20.60|
7| 2970|グッドライフＣ | 2060| -500| -19.53|
8| 6408|小倉クラ | 2077| -500| -19.40|
9| 8836|ＲＩＳＥ | 17| -4| -19.05|
10| 7057|エヌ・シー・エヌ | 600| -136| -18.48|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6625|ＪＡＬＣＯＨＤ | 125| 8| 6.84|
2| 8889|ＡＰＡＭＡＮ | 498| 8| 1.63|
3| 6324|ハーモニック | 3860| 45| 1.18|
4| 3150|グリムス | 1753| 3| 0.17|
5| 8927|明豊エンター | 126| 0| 0.00|
6| 6787|メイコー | 1375| 0| 0.00|
7| 6628|オンキヨー | 10| 0| 0.00|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 3807|フィスコ | 81| -16| -16.49|
2| 4235|ＵＦＨＤ | 725| -143| -16.47|
3| 3356|テリロジー | 509| -100| -16.42|
4| 6565|ＡＢホテル | 853| -150| -14.96|
5| 2706|ブロッコリー | 1017| -163| -13.81|
6| 3776|ブロバンタワ | 140| -22| -13.58|
7| 4764|ＳＡＭＵＲＡＩ | 63| -9| -12.50|
8| 4287|ジャストプラ | 236| -33| -12.27|
9| 6626|ＳＥＭＩＴＥＣ | 1710| -236| -12.13|
10| 8844|コスモスイニ | 371| -51| -12.09|《YN》
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