

*14:46JST オプティム---羽田空港国際線ターミナルの訪日外国人旅客向け特設会場へ「OPTiM AI Camera」を提供

オプティム<3694>は9日、独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）が、経済産業省ならびに羽田未来総合研究所と連携して行う「クールジャパン商材のプロモーション&デジタルマーケティング」の取り組みに、同社のAI画像解析サービス「OPTiM AI Camera」を提供したことを発表。

同取り組みは、羽田空港国際線ターミナル出国エリア内に設置される特設会場「Essence of Japan−Mastery Collection−HANEDA and JETRO creation」にて行われ、同会場にて展示販売される、クールジャパン商材のデジタルマーケティングに「OPTiM AI Camera」が活用される。同特設会場には、店舗内を撮影するネットワークカメラが設置されている。撮影された画像は同社のAI技術を駆使した画像解析サービス「OPTiM AI Camera」を用いて、来店者の行動や属性・年代などの解析をリアルタイムに実施し、個人を特定しないデータへと変換したのちに、マーケティングデータとして参加事業者にフィードバックする。《ST》