ナガオカ　急伸、ベトナム現地法人の設立手続き完了と／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*14:12JST <6239> ナガオカ 952 +104
急伸。19年9月に公表済みのベトナム現地法人の設立手続きが完了したと発表している。事業内容は取水用スクリーンの製造及び販売。東南アジアの顧客から「ナガオカ・スクリーン」など同社製品に対する需要が増加しており、価格競争力の強化や製造拠点の分散を図る。《US》
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