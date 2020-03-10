記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、中消費者物価指数、米大統領選の予備選挙・党員集会集中日など
＜国内＞
08:50 マネーストック(2月)
09:01 マンパワー雇用調査(10-12月) 25
15:00 工作機械受注(2月) -35.6％
日韓が輸出管理政策対話
ビザスクが東証マザーズに新規上場(公開価格:1500円)
＜海外＞
10:30 中・消費者物価指数(2月) 5.2％ 5.4％
10:30 中・生産者物価指数(2月) -0.2％ 0.1％
16:00 トルコ・失業率(12月) 13.3％
17:00 ブ・FIPE消費者物価指数(週次)(3月7日まで1カ月間) 0.15％
19:00 欧・ユーロ圏GDP確報値(10-12月) 0.9％ 0.9％
21:00 ブ・鉱工業生産(1月) -0.7％
中・資金調達総額(2月、15日までに) 1兆5928億元 5兆674億元
中・マネーサプライ(2月、15日までに)
中・元建て新規貸出残高(2月、15日までに) 1兆1000億元 3兆3400億元
米・大統領選の予備選挙・党員集会集中日(アイダホ、ミシガン、ミシシッピ州など)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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