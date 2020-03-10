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今日の注目スケジュール：工作機械受注、中消費者物価指数、米大統領選の予備選挙・党員集会集中日など

2020年3月10日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：工作機械受注、中消費者物価指数、米大統領選の予備選挙・党員集会集中日など
＜国内＞
08:50　マネーストック(2月)
09:01　マンパワー雇用調査(10-12月)　　25
15:00　工作機械受注(2月)　　-35.6％


日韓が輸出管理政策対話

ビザスクが東証マザーズに新規上場(公開価格:1500円)


＜海外＞
10:30　中・消費者物価指数(2月)　5.2％　5.4％
10:30　中・生産者物価指数(2月)　-0.2％　0.1％
16:00　トルコ・失業率(12月)　　13.3％
17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(週次)(3月7日まで1カ月間)　　0.15％
19:00　欧・ユーロ圏GDP確報値(10-12月)　0.9％　0.9％
21:00　ブ・鉱工業生産(1月)　　-0.7％


中・資金調達総額(2月、15日までに)　1兆5928億元　5兆674億元

中・マネーサプライ(2月、15日までに)

中・元建て新規貸出残高(2月、15日までに)　1兆1000億元　3兆3400億元

米・大統領選の予備選挙・党員集会集中日(アイダホ、ミシガン、ミシシッピ州など)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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