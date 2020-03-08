KOHHの新アルバム『worst』引退前最後と思われる作品、引退表明ライブ収録ブルーレイを同梱

記事提供元：ファッションプレス
KOHHの新作アルバム『worst』が2020年4月29日(水)にリリースされる。
■KOHH、引退前最後と思われるアルバム
『worst』は、KOHHの引退前最後になると思われるアルバム作品。KOHH自身6枚目のスタジオアルバムとなる本作は、youtubeでのミュージックビデオの再生回数が130万回を超える「I Think I'm Falling」を含む全15曲で構成する。
なお、『worst』はCDに加え、KOHHがステージ上で引退を表明したライブ「KOHH Live in Concert」を完全収録したブルーレイディスクを同梱するコンプリートボックス仕様で登場。KOHH最後の作品に相応しい豪華な仕様となっている。
【詳細】
worst
リリース日：2020年4月29日(水)
価格：5,999円(税込)
内容：CD＋ブルーレイディスク2枚組
＜収録曲＞
1.Intro
2.Sappy
3.Rodman
4.2 Cars
5.Anoko
6.I Think I'm Falling
7.John and Yoko
8.ゆっくり
9.レッドブルとグミ
10.シアワセ
11.Is This Love
12.友達と女
13.What I Want
14.They Call Me Super Star
15.手紙
＜ブルーレイディスク＞
2020年1月16日(木) SHIBUYA LINE CUBEにて開催された三部構成の公演「KOHH Live in COncert」完全収録
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