KOHHの新アルバム『worst』引退前最後と思われる作品、引退表明ライブ収録ブルーレイを同梱

KOHHの新作アルバム『worst』が2020年4月29日(水)にリリースされる。

■KOHH、引退前最後と思われるアルバム

『worst』は、KOHHの引退前最後になると思われるアルバム作品。KOHH自身6枚目のスタジオアルバムとなる本作は、youtubeでのミュージックビデオの再生回数が130万回を超える「I Think I'm Falling」を含む全15曲で構成する。

なお、『worst』はCDに加え、KOHHがステージ上で引退を表明したライブ「KOHH Live in Concert」を完全収録したブルーレイディスクを同梱するコンプリートボックス仕様で登場。KOHH最後の作品に相応しい豪華な仕様となっている。

【詳細】

worst

リリース日:2020年4月29日(水)

価格:5,999円(税込)

内容:CD+ブルーレイディスク2枚組

<収録曲>

1.Intro

2.Sappy

3.Rodman

4.2 Cars

5.Anoko

6.I Think I'm Falling

7.John and Yoko

8.ゆっくり

9.レッドブルとグミ

10.シアワセ

11.Is This Love

12.友達と女

13.What I Want

14.They Call Me Super Star

15.手紙

<ブルーレイディスク>

2020年1月16日(木) SHIBUYA LINE CUBEにて開催された三部構成の公演「KOHH Live in COncert」完全収録