

*07:04JST 米国株は反落、FRBの緊急利下げも不安払しょくできず（3日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（3日）

MAR20

Ｏ 21525（ドル建て）

Ｈ 21740

Ｌ 20690

Ｃ 20890 大証比-90（イブニング比-150）

Vol 34364



MAR20

Ｏ 21505（円建て）

Ｈ 21725

Ｌ 20675

Ｃ 20880 大証比-100（イブニング比-160）

Vol 138253

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（3日）

ファーストリテ<9983>、オムロン<6645>が堅調な他は、トヨタ<7203>、ファナック<69

54>、ソフトバンクG<9984>、任天堂<7974>、ＨＯＹＡ<7741>、ＴＤＫ<6762>など、対

東証比較（1ドル107.15円換算）で全般軟調。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 （TM） トヨタ 130.95 -1.76 7016 -28

6954 （FANUY） ファナック 16.34 -0.36 17508 -187

9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 23.36 -0.26 5006 -82

9432 （NTTYY） NTT 22.90 -0.52 2453 -6

6758 （SNE） ソニー 63.18 -0.98 6770 -35

8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 4.79 -0.06 513 -7.1

9983 （FRCOY） ファーストリテイ 50.28 -0.15 53875 355

7267 （HMC） ホンダ 25.58 -0.37 2741 -22

7974 （NTDOY） 任天堂 42.54 -0.70 36461 -339

8316 （SMFG） 三井住友 6.24 -0.13 3343 -60

8058 （MSBHY） 三菱商 49.11 -0.52 2631 -1

8766 （TKOMY） 東京海上ＨＤ 52.05 -0.78 5577 -14

8001 （ITOCY） 伊藤忠 44.58 -0.21 2388 -20.5

8411 （MFG） みずほＦＧ 2.62 -0.02 140 -4.4

7741 （HOCPY） ＨＯＹＡ 89.20 -1.58 9558 -98

7751 （CAJ） キヤノン 25.46 -0.38 2728 -7.5

6902 （DNZOY） デンソー 18.99 -0.62 4070 -47

8031 （MITSY） 三井物 315.18 -4.47 1689 -16

6503 （MIELY） 三菱電 24.76 -0.45 1327 -18.5

4901 （FUJIY） 富士フイルム 49.47 -0.50 5301 -38

7733 （OCPNY） オリンパス 18.58 0.14 1991 -11

8802 （MITEY） 菱地所 17.14 -0.09 1836 -17.5

4911 （SSDOY） 資生堂 59.58 -0.09 6384 -19

5108 （BRDCY） ブリヂストン 16.51 -0.27 3538 -41

4523 （ESALY） エーザイ 74.79 1.22 8014 -4

6702 （FJTSY） 富士通 20.62 -1.23 11044 -61

8591 （IX） オリックス 80.18 -1.20 1718 -2.5

6301 （KMTUY） コマツ 19.94 -0.27 2137 -13

7270 （FUJHY） SUBARU 11.87 -0.52 2544 -36.5

1925 （DWAHY） 大和ハウス 27.62 -0.02 2959 -12

9735 （SOMLY） セコム 19.46 -0.25 8341 -138

2503 （KNBWY） キリン 19.54 -0.22 2094 -21.5

8053 （SSUMY） 住友商 13.93 -0.07 1493 -8

7201 （NSANY） 日産自 8.38 -0.20 449 5.9

8267 （AONNY） イオン 17.85 -1.11 1913 -127.5

8604 （NMR） 野村ＨＤ 4.48 -0.10 480 -1.3

1928 （SKHSY） 積水ハウス 19.48 -0.24 2087 -18

8309 （SUTNY） 三井トラスト 3.43 -0.05 3675 26

6762 （TTDKY） ＴＤＫ 97.60 -0.31 10458 -52

3938 （LN） LINE 49.50 0.07 5304 -16

3407 （AHKSY） 旭化成 16.40 0.10 878 -11.4

8002 （MARUY） 丸紅 64.98 -0.77 696 -9.6

6645 （OMRNY） オムロン 54.20 -1.28 5808 28

6723 （RNECY） ルネサス 2.97 -0.05 636 -19

6586 （MKTAY） マキタ 34.02 -0.63 3645 -45

9202 （ALNPY） ＡＮＡ 5.41 -0.28 2897 -55

3402 （TRYIY） 東レ 11.17 -0.19 598 -9.3

6988 （NDEKY） 日東電 24.30 -0.50 5207 -103

7202 （ISUZY） いすゞ 9.06 -0.18 970 -16.4

7912 （DNPLY） 大日印 11.71 -0.32 2509 -25

（時価総額上位50位、1ドル107.15円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（3日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

6113 （AMDLY） アマダ 38.00 1018 25 2.52

7201 （NSANY） 日産自 8.38 449 5.9 1.33

4704 （TMIC） トレンド 50.15 5374 54 1.02

8309 （SUTNY） 三井トラスト 3.43 3675 26 0.71

9983 （FRCOY） ファーストリテイ 50.28 53875 355 0.66

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（3日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

8267 （AONNY） イオン 17.85 1913 -127.5 -6.25

6361 （EBCOY） 荏原 11.42 2447 -100 -3.93

8411 （MFG） みずほＦＧ 2.62 140 -4.4 -3.05

6723 （RNECY） ルネサス 2.97 636 -19 -2.90

6976 （TYOYY） 太陽電 113.00 3027 -88 -2.83



「米国株式市場概況」（3日）

ＮＹＤＯＷ

終値：25917.41 前日比：-785.91

始値：26762.47 高値：27084.59 安値：25706.28

年初来高値：29568.57 年初来安値：22638.41

前年最高値：19987.63 前年最安値：15450.56

Ｎａｓｄａｑ

終値：8684.09 前日比：-268.08

始値：8965.10 高値：9070.32 安値：8602.90

年初来高値：9838.37 年初来安値：6457.13

前年最高値：5512.37 前年最安値：4209.76

Ｓ＆Ｐ５００

終値：3003.37 前日比：-86.86

始値：3096.46 高値：3136.72 安値：2976.63

年初来高値：3393.52 年初来安値：2443.96

前年最高値：2277.53 前年最安値：1810.10

米30年国債 1.616％ 米10年国債 1.002％



米国株式相場は反落。ダウ平均は785.91ドル安の25917.41、ナスダックは268.08ポイ

ント安の8684.09で取引を終了した。米連邦準備制度理事会（FRB）は全会一致で0.5％

ポイントの緊急利下げに踏み切った。新型コロナウィルスの感染拡大により、成長見

通しが大幅に悪化したことを理由に挙げた。利下げを好感し一時上昇する局面もあっ

たが、新型コロナウィルスの問題解決は、金融政策だけでは不十分との見方や、緊急

利下げが投資家に逆に脅威を与えた形となり、下落に転じ昨日の上昇をほぼ打ち消し

た。セクター別では銀行、ソフトウェア・サービス、半導体などの下げが目立った一

方、低金利の恩恵を受ける不動産の下げは限定的となった。

個別ではFRBの利下げで米国10年債利回りが1%を割り込むなど、収益圧迫への懸念から

大手銀のバンク・オブ・アメリカ（BAC）、JPモルガン・チェース（JPM）、シティグ

ループ（C）が軒並み下落。また、小売り大手ターゲット（TGT）は第4四半期決算での

収益が予想に満たず下落。同業のウォールマート（WMT）、コストコ（COST）も連れ安

となった。一方で電気自動車のテスラ(TSLA)は、アナリストの投資判断と目標株価引

き上げを受けて小幅上昇。

取引終了後、決算を発表した百貨店のノードストローム(JWN)は売上高、一株利益とも

予想を下回り、時間外取引で下落している。



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