マーケット RSS

 

米国株は反落、FRBの緊急利下げも不安払しょくできず（3日）

2020年3月4日 07:04

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*07:04JST 米国株は反落、FRBの緊急利下げも不安払しょくできず（3日）
「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（3日）
MAR20
Ｏ 21525（ドル建て）
Ｈ 21740
Ｌ 20690
Ｃ 20890 大証比-90（イブニング比-150）
Vol 34364


MAR20
Ｏ 21505（円建て）
Ｈ 21725
Ｌ 20675
Ｃ 20880 大証比-100（イブニング比-160）
Vol 138253

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（3日）
ファーストリテ<9983>、オムロン<6645>が堅調な他は、トヨタ<7203>、ファナック<69
54>、ソフトバンクG<9984>、任天堂<7974>、ＨＯＹＡ<7741>、ＴＤＫ<6762>など、対
東証比較（1ドル107.15円換算）で全般軟調。
コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比
7203 （TM） トヨタ 130.95 -1.76 7016 -28
6954 （FANUY） ファナック 16.34 -0.36 17508 -187
9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 23.36 -0.26 5006 -82
9432 （NTTYY） NTT 22.90 -0.52 2453 -6
6758 （SNE） ソニー 63.18 -0.98 6770 -35
8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 4.79 -0.06 513 -7.1
9983 （FRCOY） ファーストリテイ 50.28 -0.15 53875 355
7267 （HMC） ホンダ 25.58 -0.37 2741 -22
7974 （NTDOY） 任天堂 42.54 -0.70 36461 -339
8316 （SMFG） 三井住友 6.24 -0.13 3343 -60
8058 （MSBHY） 三菱商 49.11 -0.52 2631 -1
8766 （TKOMY） 東京海上ＨＤ 52.05 -0.78 5577 -14
8001 （ITOCY） 伊藤忠 44.58 -0.21 2388 -20.5
8411 （MFG） みずほＦＧ 2.62 -0.02 140 -4.4
7741 （HOCPY） ＨＯＹＡ 89.20 -1.58 9558 -98
7751 （CAJ） キヤノン 25.46 -0.38 2728 -7.5
6902 （DNZOY） デンソー 18.99 -0.62 4070 -47
8031 （MITSY） 三井物 315.18 -4.47 1689 -16
6503 （MIELY） 三菱電 24.76 -0.45 1327 -18.5
4901 （FUJIY） 富士フイルム 49.47 -0.50 5301 -38
7733 （OCPNY） オリンパス 18.58 0.14 1991 -11
8802 （MITEY） 菱地所 17.14 -0.09 1836 -17.5
4911 （SSDOY） 資生堂 59.58 -0.09 6384 -19
5108 （BRDCY） ブリヂストン 16.51 -0.27 3538 -41
4523 （ESALY） エーザイ 74.79 1.22 8014 -4
6702 （FJTSY） 富士通 20.62 -1.23 11044 -61
8591 （IX） オリックス 80.18 -1.20 1718 -2.5
6301 （KMTUY） コマツ 19.94 -0.27 2137 -13
7270 （FUJHY） SUBARU 11.87 -0.52 2544 -36.5
1925 （DWAHY） 大和ハウス 27.62 -0.02 2959 -12
9735 （SOMLY） セコム 19.46 -0.25 8341 -138
2503 （KNBWY） キリン 19.54 -0.22 2094 -21.5
8053 （SSUMY） 住友商 13.93 -0.07 1493 -8
7201 （NSANY） 日産自 8.38 -0.20 449 5.9
8267 （AONNY） イオン 17.85 -1.11 1913 -127.5
8604 （NMR） 野村ＨＤ 4.48 -0.10 480 -1.3
1928 （SKHSY） 積水ハウス 19.48 -0.24 2087 -18
8309 （SUTNY） 三井トラスト 3.43 -0.05 3675 26
6762 （TTDKY） ＴＤＫ 97.60 -0.31 10458 -52
3938 （LN） LINE 49.50 0.07 5304 -16
3407 （AHKSY） 旭化成 16.40 0.10 878 -11.4
8002 （MARUY） 丸紅 64.98 -0.77 696 -9.6
6645 （OMRNY） オムロン 54.20 -1.28 5808 28
6723 （RNECY） ルネサス 2.97 -0.05 636 -19
6586 （MKTAY） マキタ 34.02 -0.63 3645 -45
9202 （ALNPY） ＡＮＡ 5.41 -0.28 2897 -55
3402 （TRYIY） 東レ 11.17 -0.19 598 -9.3
6988 （NDEKY） 日東電 24.30 -0.50 5207 -103
7202 （ISUZY） いすゞ 9.06 -0.18 970 -16.4
7912 （DNPLY） 大日印 11.71 -0.32 2509 -25
（時価総額上位50位、1ドル107.15円換算）


「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（3日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
6113 （AMDLY） アマダ 38.00 1018 25 2.52
7201 （NSANY） 日産自 8.38 449 5.9 1.33
4704 （TMIC） トレンド 50.15 5374 54 1.02
8309 （SUTNY） 三井トラスト 3.43 3675 26 0.71
9983 （FRCOY） ファーストリテイ 50.28 53875 355 0.66

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（3日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
8267 （AONNY） イオン 17.85 1913 -127.5 -6.25
6361 （EBCOY） 荏原 11.42 2447 -100 -3.93
8411 （MFG） みずほＦＧ 2.62 140 -4.4 -3.05
6723 （RNECY） ルネサス 2.97 636 -19 -2.90
6976 （TYOYY） 太陽電 113.00 3027 -88 -2.83


「米国株式市場概況」（3日）
ＮＹＤＯＷ
終値：25917.41 前日比：-785.91
始値：26762.47 高値：27084.59 安値：25706.28
年初来高値：29568.57 年初来安値：22638.41
前年最高値：19987.63 前年最安値：15450.56

Ｎａｓｄａｑ
終値：8684.09 前日比：-268.08
始値：8965.10 高値：9070.32 安値：8602.90
年初来高値：9838.37 年初来安値：6457.13
前年最高値：5512.37 前年最安値：4209.76

Ｓ＆Ｐ５００
終値：3003.37 前日比：-86.86
始値：3096.46 高値：3136.72 安値：2976.63
年初来高値：3393.52 年初来安値：2443.96
前年最高値：2277.53 前年最安値：1810.10

米30年国債 1.616％ 米10年国債 1.002％


米国株式相場は反落。ダウ平均は785.91ドル安の25917.41、ナスダックは268.08ポイ
ント安の8684.09で取引を終了した。米連邦準備制度理事会（FRB）は全会一致で0.5％
ポイントの緊急利下げに踏み切った。新型コロナウィルスの感染拡大により、成長見
通しが大幅に悪化したことを理由に挙げた。利下げを好感し一時上昇する局面もあっ
たが、新型コロナウィルスの問題解決は、金融政策だけでは不十分との見方や、緊急
利下げが投資家に逆に脅威を与えた形となり、下落に転じ昨日の上昇をほぼ打ち消し
た。セクター別では銀行、ソフトウェア・サービス、半導体などの下げが目立った一
方、低金利の恩恵を受ける不動産の下げは限定的となった。
個別ではFRBの利下げで米国10年債利回りが1%を割り込むなど、収益圧迫への懸念から
大手銀のバンク・オブ・アメリカ（BAC）、JPモルガン・チェース（JPM）、シティグ
ループ（C）が軒並み下落。また、小売り大手ターゲット（TGT）は第4四半期決算での
収益が予想に満たず下落。同業のウォールマート（WMT）、コストコ（COST）も連れ安
となった。一方で電気自動車のテスラ(TSLA)は、アナリストの投資判断と目標株価引
き上げを受けて小幅上昇。
取引終了後、決算を発表した百貨店のノードストローム(JWN)は売上高、一株利益とも
予想を下回り、時間外取引で下落している。


Horiko Capital Management LLC《FA》

スポンサードリンク

海外株式市場の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 海外株式市場の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 相場展望3月2日号　やはり、米国株の救世主トランプ&パウエル登場　戻り高に転換し、NYダウ27,000～28,..
  2. 帝人が後場一段高、新型コロナウイルス肺炎にぜんそく治療薬と伝わり注目集まる
  3. オリエンタルランドは休園補償への期待など言われ2日連続出直る
  4. 日経平均テクニカル:反落、「陰の大引け坊主」示現
  5. NY外為：リスクオン、米株過去最大の上げダウ1245ドル高、ワクチンの早期開発期待、新型肺炎_
  1. 相場展望3月2日号　やはり、米国株の救世主トランプ&パウエル登場　戻り高に転換し、NYダウ27,000～28,..
  2. キョーリン製薬HDが高い、15分で新型コロナウイルス検出する検査機器が注目される
  3. 原油市場の今後の見通しは？ サンワード貿易の松永氏（三井智映子）
  4. 相場展望2月27日号　日経平均の今回の底値20,500円、時期は4月と予想　米国株が世界株の反転の先導役に変わ..
  5. NY原油：続落で48.73ドル、世界の原油需要は従来の想定を下回る可能性
  1. 相場展望3月2日号　やはり、米国株の救世主トランプ&パウエル登場　戻り高に転換し、NYダウ27,000～28,..
  2. キョーリン製薬HDが高い、15分で新型コロナウイルス検出する検査機器が注目される
  3. 原油市場の今後の見通しは？ サンワード貿易の松永氏（三井智映子）
  4. NY原油は「投げたりしまい」の底値圏か？　サンワード貿易の松永氏（三井智映子）
  5. 相場展望2月3日号　FRB議長、金融相場の終焉を示唆　新型肺炎ピーク後の株価はV型回復も

広告

写真で見るニュース

  • 今回の研究のイメージ図（c) Ryuunosuke Takeshige and Toshihiro Fujii （Kyoto University）
  • 「BMW C evolution」（画像: ビー・エム・ダブリューの発表資料より）
  • 休校中の児童らに無償提供される通信教育の教材（画像：小学館集英社プロダクションの発表資料より）
  • LEXUS LMの車室内のパーテーション（画像：LEXUS International発表資料より）
  • 重力波望遠鏡KAGRAが設置された岐阜県高山市神岡鉱山内のトンネル内の様子（写真：国立天文台の発表資料より）
  • 「BMW X1 xDrive18d」（画像: ビー・エム・ダブリューの発表資料より）
  • STEP WGN e:HEV SPADA G・EX Honda SENSING（画像: 本田技研工業の発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

(c) 123rf

2月の百貨店売上、新型コロナ影響で免税売り上げ大幅減

相場展望3月2日号　やはり、米国株の救世主トランプ&パウエル登場　戻り高に転換し、NYダウ27,000～28,000ドル予想

雲に覆われた金星大気の温度を観測する仕組み（写真：東京大学の発表資料より）

史上初、金星大気の気温分布を測定　東大

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. 99%の人が気づいていないお金の正体
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 父が娘に伝える自由に生きるための30の投資の教え