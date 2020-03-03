記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：消費者態度指数、豪中銀が政策金利発表、ユーロ圏失業率など
＜国内＞
08:50 貸出先別貸出金 法人(1月) 1.79％
08:50 マネタリーベース(2月) 2.9％
10:00 営業毎旬報告(2月29日現在、日本銀行)
14:00 消費者態度指数(2月) 38.3 39.1
＜海外＞
09:30 豪・経常収支(10-12月) 23億豪ドル 79億豪ドル
12:30 豪・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表 0.75％ 0.75％
16:00 トルコ・消費者物価指数(2月) 12.73％ 12.15％
18:30 南ア・GDP(10-12月) -0.2％ 0.1％
19:00 欧・ユーロ圏失業率(1月) 7.4％ 7.4％
19:00 欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(2月) 1.2％ 1.1％
19:00 欧・ユーロ圏生産者物価指数(1月) -0.4％ -0.7％
米・大統領選スーパーチューズデー
米・シカゴ連銀総裁が質疑応答に参加
米・ニューヨーク連銀幹部が準備金に関して質疑応答など
米・クリーブランド連銀総裁が講演
米・自動車販売(2月、4日までに) 1680万台 1684万台
マレーシア・国立銀行(中央銀行)が政策金利発表
世界貿易機関(WTO)一般理事会(4日まで)
韓国・GDP(10-12月)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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