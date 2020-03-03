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今日の注目スケジュール：消費者態度指数、豪中銀が政策金利発表、ユーロ圏失業率など

2020年3月3日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：消費者態度指数、豪中銀が政策金利発表、ユーロ圏失業率など
＜国内＞
08:50　貸出先別貸出金 法人(1月)　　1.79％
08:50　マネタリーベース(2月)　　2.9％
10:00　営業毎旬報告(2月29日現在、日本銀行)
14:00　消費者態度指数(2月)　38.3　39.1


＜海外＞
09:30　豪・経常収支(10-12月)　23億豪ドル　79億豪ドル
12:30　豪・オーストラリア準備銀行(中央銀行)が政策金利発表　0.75％　0.75％
16:00　トルコ・消費者物価指数(2月)　12.73％　12.15％
18:30　南ア・GDP(10-12月)　-0.2％　0.1％
19:00　欧・ユーロ圏失業率(1月)　7.4％　7.4％
19:00　欧・ユーロ圏消費者物価コア指数(2月)　1.2％　1.1％
19:00　欧・ユーロ圏生産者物価指数(1月)　-0.4％　-0.7％


米・大統領選スーパーチューズデー

米・シカゴ連銀総裁が質疑応答に参加

米・ニューヨーク連銀幹部が準備金に関して質疑応答など

米・クリーブランド連銀総裁が講演

米・自動車販売(2月、4日までに)　1680万台　1684万台

マレーシア・国立銀行(中央銀行)が政策金利発表

世界貿易機関(WTO)一般理事会(4日まで)

韓国・GDP(10-12月)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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