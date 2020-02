乃木坂46の新曲「しあわせの保護色」白石麻衣ら卒業前ラストシングル

乃木坂46の25thシングル「しあわせの保護色」が2020年3月25日(水)にリリースする。

■白石麻衣ら3人の卒業メンバーが参加する最後のシングル

「しあわせの保護色」は、24thシングル「夜明けまで強がらなくてもいい」に次ぐ、乃木坂46の25枚目のシングル。2020年で乃木坂46からのグループ卒業を発表しているメンバー白石麻衣、井上小百合、佐々木琴子が参加する楽曲を収録する最後の作品となる。

初回仕様限定盤と通常盤共通で収録するのは、温かみのあるサウンドで本シングルで卒業する3人のメンバーの背中を押すような表題曲「しあわせの保護色」と「サヨナラ stay with me」の2曲。

また、初回限定盤では、タイプAからDまででそれぞれ異なるカップリング曲を収録。通常盤では齋藤飛鳥、梅澤美波、山下美月のユニットによる「ファンタスティック三色パン」をカップリング曲として収録する。

■白石麻衣、自身が作詞を担当したソロ曲も

初回限定盤タイプAのカップリング曲「じゃあね。」は、白石麻衣のソロ曲。当楽曲の作詞は白石自身が手掛けており、乃木坂46においてメンバーが作詞を手掛けるのは今回が初となる。

【詳細】

乃木坂46 25thシングル「しあわせの保護色」

リリース日:2020年3月25日(水)



■初回仕様限定盤 CD+Blu-ray (タイプA/B/C/D)

価格:1,727円+税

<共通収録楽曲>

1.「しあわせの保護色」(25thシングル選抜メンバー)

2.「サヨナラ Stay with me」(秋元真夏・生田絵梨花・齋藤飛鳥・松村沙友理・久保史緒里・与田祐希・遠藤さくら・賀喜遥香)

<カップリング曲>

タイプA「じゃあね。」(白石麻衣)

タイプB「アナスターシャ」(2期生メンバー)

タイプC「毎日がBrand new days」(3期生メンバー)

タイプD「I see...」(4期生メンバー)

※上記楽曲に加え各パッケージのCDには「しあわせの保護色」「さよなら Stay with me」のオフボーカルバージョンを収録。

※Blu-rayには「しあわせの保護色」およびカップリング曲のミュージックビデオを収録。

※共通封入特典として「全国イベント参加券 or スペシャルプレゼント応募券」1枚、メンバー生写真1枚(全メンバー43名×各4パターン 全172種)が付属。

■通常盤 CDのみ

価格:1,727円+税

<収録曲>

1.「しあわせの保護色」

2.「サヨナラ Stay with me」

3.「ファンタスティック三色パン」(齋藤飛鳥・梅沢美波・山下美月)

※上記楽曲に加え各収録曲のオフボーカルバージョンを収録。

※通常盤には、映像特典・封入特典は無し。