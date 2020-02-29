ライフ RSS

 

「JAPAN JAM 2020」千葉・蘇我スポーツ公園で　アジカンや10-FEET、ももクロ出演

2020年2月29日 20:45

小

中

大

印刷

記事提供元：ファッションプレス

　「JAPAN JAM 2020」が、2020年5月4日(月・祝)・5日(火・祝)・6日(水・振休)の3日間、千葉・蘇我スポーツ公園にて開催される。

■全く新しい都市型野外フェス「JAPAN JAM」

　2010年にスタートした「JAPAN JAM」は、ロッキング・オン・ジャパンが手掛ける2大ロックフェス「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」「COUNTDOWN JAPAN」に次ぐ、“第3のロックフェス”。2019年開催時は3日間で54組のアーティストが出演し、11万人を超える来場者を記録した。

■理想的な都市型フェス環境を実現

　そんな「JAPAN JAM」の特徴は、広大なステージエリアとコンパクトで機能的な会場レイアウトが共存した環境。3つ用意されるステージは全て3万人以上収容可能なキャパシティを誇り、それぞれのステージ間の移動時間“1分”を実現。さらに、豊富なメニューが揃う飲食エリアや、ゆっくりと体を休めることが出来るリクライニングチェアなどを備え、今までにない快適なフェス空間を創造する。

■ロックを中心に豪華アーティストが集結

　会場だけでなく、もちろん出演アーティストも豪華なラインナップ。ASIAN KUNG-FU GENERATION、クリープハイプ、打首獄門同好会、感覚ピエロといった邦楽ロックシーンを代表するバンドから、ももいろクローバーZ、BiSH、モーニング娘。'20、Little Glee Monster、Creepy Nutsなどロックのみならず、アイドル、ポップス、ヒップホップの人気アーティストも名を連ねる。

【詳細】
JAPAN JAM 2020
開催日：2020年5月4日(月・祝)、5月5日(火・祝)、5月6日(水・振休)
開催時間：開場 8:30／開演 10:30／終演 20:00(各日とも予定)
会場：千葉市蘇我スポーツ公園
住所：千葉県千葉市中央区川崎町1-20
チケット料金：1日券 各日 10,000円、前・後2日券 18,000円、3日通し券 24,500円
※料金はすべて税込み。
※6歳未満入場無料。

＜出演アーティスト＞
・5月4日(月・祝)
OKAMOTO’S／KEYTALK／キュウソネコカミ／ゲスの極み乙女。／go!go!vanillas／coldrain／Survived Said The Prophet／サンボマスター／四星球／SUPER BEAVER／10-FEET／TOTALFAT／BIGMAMA／BiSH／THE BAWDIES／ももいろクローバーZ／夜の本気ダンス／Little Glee Monster
・5月5日(火・祝)
［Alexandros］／アンジュルム／androp／indigo la End／Aimer／KANA-BOON／感覚ピエロ／9mm Parabellum Bullet／Creepy Nuts／さユり／SHE'S／ストレイテナー／sumika／BLUE ENCOUNT／フレデリック／Base Ball Bear／モーニング娘。'20／UNISON SQUARE GARDEN
・5月6日(水・振休)
ASIAN KUNG-FU GENERATION／打首獄門同好会／おいしくるメロンパン／クリープハイプ／SILENT SIREN／Saucy Dog／東京スカパラダイスオーケストラ／Novelbright／ハルカミライ／Hump Back／Fear,and Loathing in Las Vegas／フジファブリック／ポルカドットスティングレイ／マカロニえんぴつ／宮本浩次／ヤバイTシャツ屋さん／RAISE A SUILEN／ROTTENGRAFFTY

＜チケット情報＞
第2次抽選先行受付
期間：2月26日(水)18:00〜3月2日(月)18:00
※1人1回のみ全券種合計2枚まで。
※チケットの申込みは、ロッキング・オンのフェス公式アプリ「Jフェス」より可能。

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

関連キーワードももいろクローバーZLittle Glee Monster

スポンサードリンク

イベントの最新ニュース

RSS

もっと見る

» イベントの最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 「JAPAN JAM 2020」千葉・蘇我スポーツ公園で　アジカンや10-FEET、ももクロ出演
  2. 「イーアス沖縄豊崎」豊見城市最大の大型商業施設　水族館や沖縄初のロフト
  3. 特別展「京の国宝」京都市京セラ美術館で、やまと絵や仏像など京都ゆかりの国宝を展示
  4. コスメデコルテ、20年夏コスメ　“ほんのり湿度”のある新マット質感「アイグロウ ジェム」デビュー
  5. 「DMMかりゆし水族館」イーアス沖縄豊崎に誕生、最新の映像表現駆使したエンタメ水族館
  1. 27言語が学べる「東京外国語大学言語モジュール」の上手な活用方法
  2. 新型コロナ肺炎に他のウイルス感染症治療薬は効くのか
  3. 新型肺炎患者に対し「アビガン」の投与が試される
  4. 新型コロナと就職活動　就活生は空白の3月に何をすべきか
  5. 英会話、文字を読むと上達しない?
  1. 新型コロナウイルスから身を守るためにできること　消毒・加熱・マスクの効果は?
  2. 27言語が学べる「東京外国語大学言語モジュール」の上手な活用方法
  3. 新型コロナ肺炎に他のウイルス感染症治療薬は効くのか
  4. 韓国語を勉強しても役に立つのか？　韓国語の需要はどこに
  5. 日本に入ってきた新型コロナの感染ルート、単一ではないという遺伝子解析結果

広告

写真で見るニュース

  • STEP WGN e:HEV SPADA G・EX Honda SENSING（画像: 本田技研工業の発表資料より）
  • 実験に利用された無人ヘリコプター。（画像: 日本航空の発表資料より）
  • 純正パーツを装着したホンダ・S2000（画像: 本田技研工業の発表資料より）
  • 日本橋三越本店前のライオン (c) 123rf
  • 純正パーツを装着したホンダ・S2000（画像: 本田技研工業の発表資料より）
  • 画像はイメージです。
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

新型コロナウイルスの流行を受け、政府は車検の有効期限延長を発表した。

国交省、車検証の有効期間を延長へ　2月28日～3月末を4月末へ

相場展望2月27日号　日経平均の今回の底値20,500円、時期は4月と予想　米国株が世界株の反転の先導役に変わりなし

日本橋野村ビルディング (c) 123rf

野村證券と「野村軍艦ビル」が迎える曲がり角と今後の行方

広告

人気の生活家電（ Amazon.co.jp ）

  1. テルモ 病院用 電子体温計 C205 ET-C205S
  2. シャープ 加湿 空気清浄機 プラズマクラスター 7000 スタンダード 13畳 / 空気清浄 23畳 花粉 ホワイト KC-Hシリーズ
  3. SALONIA サロニア ストレートアイロン 海外対応 24mm
  4. シャープ 加湿 空気清浄機 プラズマクラスター 7000 スタンダード 13畳 / 空気清浄 23畳 ホワイト KC-Jシリーズ
  5. パナソニック フェイスシェーバー フェリエ ES-WF41