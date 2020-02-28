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2/28の強弱材料

2020年2月28日 08:21

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記事提供元：フィスコ


*08:21JST 2/28
[強弱材料]

強気材料
・米長期金利は低下
・新型肺炎で追加金融緩和期待
・日銀のETF購入
・株安局面での自社株買い
・来期の業績回復期待

弱気材料
・日経平均は下落（21948.23、-477.96）
・NYダウは下落（25766.64、-1190.95）
・ナスダック総合指数は下落（8566.48、-414.30)
・シカゴ日経225先物は下落（21225、大阪比-625）
・1ドル109円60-70銭
・SOX指数は下落（1668.65、-81.30）
・VIX指数は上昇（39.16、+11.60）
・米原油先物は下落（47.09、-1.64）
・新型肺炎の感染拡大
・「桜を見る会」問題
・消費増税による景気下押し

留意事項
・有効求人倍率（1月）
・完全失業率（1月）
・東京都区部消費者物価指数（2月）
・鉱工業生産指数（1月）
・商業動態統計（1月）
・百貨店売上高（1月）
・スーパー売上高（1月）
・対外対内証券投資（先週）
・建設工事受注（1月）
・住宅着工件数（1月）
・独失業率（2月）
・ユーロ圏消費者物価指数（2月）
・独消費者物価指数（2月）
・米個人所得（1月）
・米個人消費支出（1月）
・米卸売在庫（1月）
・米シカゴ購買部協会景気指数（2月）
・米ミシガン大学消費者態度指数（2月）
・台湾市場は休場《ST》

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