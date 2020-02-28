

*08:21JST 2/28

[強弱材料]

強気材料

・米長期金利は低下

・新型肺炎で追加金融緩和期待

・日銀のETF購入

・株安局面での自社株買い

・来期の業績回復期待

弱気材料

・日経平均は下落（21948.23、-477.96）

・NYダウは下落（25766.64、-1190.95）

・ナスダック総合指数は下落（8566.48、-414.30)

・シカゴ日経225先物は下落（21225、大阪比-625）

・1ドル109円60-70銭

・SOX指数は下落（1668.65、-81.30）

・VIX指数は上昇（39.16、+11.60）

・米原油先物は下落（47.09、-1.64）

・新型肺炎の感染拡大

・「桜を見る会」問題

・消費増税による景気下押し

留意事項

・有効求人倍率（1月）

・完全失業率（1月）

・東京都区部消費者物価指数（2月）

・鉱工業生産指数（1月）

・商業動態統計（1月）

・百貨店売上高（1月）

・スーパー売上高（1月）

・対外対内証券投資（先週）

・建設工事受注（1月）

・住宅着工件数（1月）

・独失業率（2月）

・ユーロ圏消費者物価指数（2月）

・独消費者物価指数（2月）

・米個人所得（1月）

・米個人消費支出（1月）

・米卸売在庫（1月）

・米シカゴ購買部協会景気指数（2月）

・米ミシガン大学消費者態度指数（2月）

・台湾市場は休場《ST》