ＪＨＤ　大幅に4日ぶり反発、販売用不動産を売却と／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*12:38JST <2721> ＪＨＤ 400 +20
大幅に4日ぶり反発。不動産事業を展開する連結子会社が販売用不動産の売却に係る売買契約を締結すると発表している。東京都港区の土地110.16平方メートルで、売買価格は非公表。ただし、売却価格は直前会計年度の売上高（19年12月期予想は11.34億円）の10％相当額以上、売却益見込額が直前会計年度の経常利益（同1.04億円）の30％相当額以上、純利益（0.79億円）の30％相当額以上としている。物件引渡日・決済日は28日の予定。《US》
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