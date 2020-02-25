ＡＨＣグループ　初値3550円、公開価格を61.4％上回る、障害福祉や介護、外食事業／新興市場スナップショット

記事提供元：フィスコ
*14:43JST <7083> ＡＨＣグループ 3275 -
公開価格（2200円）を約61.4％上回る3550円で初値を付けた。会社設立は10年1月5日。主な事業は障害福祉事業や介護事業、外食事業。20年11月期の営業利益予想は前期比24.5％増の3.02億円。福祉事業の放課後等デイサービスや共同生活援助（グループホーム）で高水準の稼働率が継続するほか、介護事業や外食事業も堅調に推移すると見込む。第2四半期累計の実績は1.02億円だった。《US》
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