エンポリオ アルマーニ、20年秋冬ウィメンズコレクション発表

エンポリオ アルマーニ(EMPORIO ARMANI)の2020年秋冬ウィメンズコレクションが、2020年2月21日(金)、イタリア・ミラノで発表された。テーマは「詩人のように(Be a poem)」。

■マスキュリンもフェミニンも自由に楽しむ

今シーズンは、マスキュリンなファッションもフェミニンなファッションも臆することなく楽しむエンポリオ アルマーニウーマンに贈るコレクション。ダンディズムを感じさせるテーラードスーツが現れたかと思えば、ミニ丈のベアトップドレスも顔を出し、男性的なエレメントと女性的な要素が変わるがわるランウェイに登場する。

コレクション全体に通じるのは、イブニングにも対応できるようなクラシックでエレガントなムード。マニッシュなピースは、ノッチドラペルのテーラードジャケットやベルベットのトラウザーなどクラシカルなものが主流。フェミニティ薫るスタイルは、たっぷりのラッフルを大輪の花のように咲かせたミニドレスや、センシュアルなブラックレースのブラウスなど、華やかなアイテムが揃う。

■キーカラーは3つのグリーン

カラーパレットは、ブラック、グレー、ホワイトのモノトーンをベースに異なるニュアンスを持つ3種類のグリーンで構成。翡翠のように美しいジェイド、自然の息吹を感じるフォレスト、若草のように生き生きときたシャムロックが、コレクションに彩りを添えている。

■リサイクル素材を使った「R-EA」

なおファーストルックを飾ったのは、既に発表されているメンズコレクションにも登場した「R-EA」カプセルコレクション。”I’M SAYING YES TO RECYCLING R-EA”のメッセージをスクリーンに掲げ、リサイクル素材、再生素材、オーガニック素材から作られたキルティングコートやロゴ入りスカート、コルセットベルト、トートバッグなどが披露された。