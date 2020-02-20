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【M&A速報：2020/02/20（1）】META Capital、澤田HD<8699>にTOB実施　意見表明はこれから

2020年2月20日 13:05

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記事提供元：フィスコ


*13:05JST 【M&A速報：2020/02/20（1）】META Capital、澤田HD<8699>にTOB実施　意見表明はこれから
■META Capital、澤田HD<8699>に1株1050円でTOB　意見表明はこれから　澤田会長は応募へ

■SaaS型OKRサービス「リシリー」提供のResily、総額約5億円の資金調達実施を発表

■前田道路<1883>、約535億円の特別配当案を4月14日の臨時株主総会に付議　敵対的TOBに対抗

■象印マホービン<7965>の株主総会、中国家電大手ギャランツ関連ファンドの株主提案を否決

■ソフトバンクG<9984>、子会社ソフトバンク<9434>株式の一部を担保に最大5000億円を借り入れ

■三井物産<8031>子会社の三井アリメントス、ブラジルの3コラソイスにコーヒー焙煎販売部門を売却

■データ・人工知能を活用したサービスソリューション提供のフライウィール、ジャフコ<8595>などから総額約12億円の資金調達を実施

■三菱UFJ銀行、シンガポール配車大手との資本業務提携に関する報道についてコメント

■77ニュービジネスファンド、宮城県の食料品製造業カキヤに出資

■菱洋エレクトロ<8068>、レスターHD<3156>による株式追加取得の発表について「具体的なコメントはない」

■関門海<3372>、とらふぐ専門料理店「玄品」運営の子会社3社を合併

■きんでん<1944>、総合設備工事事業のドバイIEMS社の出資持ち分49％を取得し、子会社化

■いちよし証券<8624>、筆頭株主の野村土地建物から自己株式を買付け

■シンニッタン<6319>、筆頭株主のコーンウォール・キャピタルから自己株式を買付け

■ファーマライズHD<2796>、有料職業紹介事業のウィークを買収　51％の株式取得

■アイティフォー<4743>、ニーズウェル<3992>と資本業務提携

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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