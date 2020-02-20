*13:05JST 【M&A速報：2020/02/20（1）】META Capital、澤田HD<8699>にTOB実施 意見表明はこれから
■META Capital、澤田HD<8699>に1株1050円でTOB 意見表明はこれから 澤田会長は応募へ
■SaaS型OKRサービス「リシリー」提供のResily、総額約5億円の資金調達実施を発表
■前田道路<1883>、約535億円の特別配当案を4月14日の臨時株主総会に付議 敵対的TOBに対抗
■象印マホービン<7965>の株主総会、中国家電大手ギャランツ関連ファンドの株主提案を否決
■ソフトバンクG<9984>、子会社ソフトバンク<9434>株式の一部を担保に最大5000億円を借り入れ
■三井物産<8031>子会社の三井アリメントス、ブラジルの3コラソイスにコーヒー焙煎販売部門を売却
■データ・人工知能を活用したサービスソリューション提供のフライウィール、ジャフコ<8595>などから総額約12億円の資金調達を実施
■三菱UFJ銀行、シンガポール配車大手との資本業務提携に関する報道についてコメント
■77ニュービジネスファンド、宮城県の食料品製造業カキヤに出資
■菱洋エレクトロ<8068>、レスターHD<3156>による株式追加取得の発表について「具体的なコメントはない」
■関門海<3372>、とらふぐ専門料理店「玄品」運営の子会社3社を合併
■きんでん<1944>、総合設備工事事業のドバイIEMS社の出資持ち分49％を取得し、子会社化
■いちよし証券<8624>、筆頭株主の野村土地建物から自己株式を買付け
■シンニッタン<6319>、筆頭株主のコーンウォール・キャピタルから自己株式を買付け
■ファーマライズHD<2796>、有料職業紹介事業のウィークを買収 51％の株式取得
■アイティフォー<4743>、ニーズウェル<3992>と資本業務提携
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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