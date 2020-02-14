記事提供元：フィスコ
*17:37JST 【M&A速報：2020/02/14（2）】GCA、独立系M&Aアドバイザリーファームの英ステラ社の全事業を買収
■GCA<2174>、北欧で事業展開する独立系M&Aアドバイザリーファームの英ステラ社の全事業を買収
■Aiming<3911>、オンラインゲーム開発・運営事業をデジタルコンテンツ開発のドキドキグルーヴワークスに譲渡
■児玉化学工業<4222>、エンデバー・ユナイテッドとスポンサー支援に関する合意書を締結
■クワザワ<8104>、持株会社体制に移行
■大塚家具<8186>、高級輸入家具販売のサァラ麻布から家具販売事業を譲り受け
■分散型台帳ソフトウェア開発のScalar、Jパワー<9513>などから資金調達を実施
■ぱど<4833>子会社のリビングプロシード、一部事業を和歌山リビング新聞社などに譲渡
■ゲンダイエージェンシー<2411>、デジタル広告企画制作のRitaを買収
■ジョイフル本田<3191>、グループ内組織を再編
■シンニッタン<6319>、子会社でビル管理業のSNTビルを吸収合併
■GFA<8783>、持株会社体制に移行
■コクヨ<7984>、買収防衛策を廃止
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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